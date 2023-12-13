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越南女看護嫌薪水少 丟下重病老婦捲款1萬8千元落跑

聯合報／ 記者張議晨／高雄即時報導

越南籍裴姓女看戶2022年6月起受託照顧陳姓老婦人，裴女不滿看護薪水少，今年4月收下陳婦家人交付的2萬元「買菜錢」後，僅花掉2000元，就拿著剩餘菜費落跑，陳婦家屬報案後，裴女落網供稱是對方都沒付薪水，但被陳婦家屬拿出匯款單打臉，法院審理後，依業務侵占罪判裴女6月徒刑，得易科罰金。

判決指出，裴女在越南育有3名未成年子女，她為了養家隻身來到台灣，去年6月申請來台擔任看護工，被安排到前鎮區照顧重病的陳姓婦人，負責陳婦的三餐起居，除了薪水外，陳婦家人每月還會交付2萬元給裴女買菜。

但今年4月間，裴女認為看護工薪水少，打算逃逸找尋其他工作，於是收下陳婦家屬每月2萬元買菜錢以後，僅花掉2000元，就帶著剩餘的1萬8000元落跑。

陳婦家屬發現裴女逃逸報警，警方循線查緝裴女到案，裴女卻供稱是陳女一家欠她9萬元薪水，她拿走1萬8000元是為了扣抵薪資；不過檢方依據陳婦家屬提出匯款證明，不採信裴女說法，偵結依業務侵占罪嫌將她起訴。

高雄地院審理時，裴女改口認罪，法官認為她捲款後擅離職守，造成老婦缺乏人照顧，而有生命或身體健康危險，不過考量她侵占金額不大，依業務侵占罪判徒刑6月，得易科罰金，可上訴。

越南籍裴姓女看護拿走雇主每月買菜錢落跑，被法院依業務侵占罪判刑。本報資料照片
越南籍裴姓女看護拿走雇主每月買菜錢落跑，被法院依業務侵占罪判刑。本報資料照片

薪水 侵占 看護 外籍看護

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