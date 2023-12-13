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大陸遊涉統戰？ 彰化1里長無保請回

聯合報／ 記者林宛諭簡慧珍劉明岩曾健祐／連線報導

彰化縣和美鎮何姓里長涉嫌接受招待，率團赴中國大陸旅遊，被彰化地檢署依違反選罷法和違反反滲透法將何男聲押。資料照／民眾提供
彰化縣和美鎮何姓里長涉嫌接受招待，率團赴中國大陸旅遊，被彰化地檢署依違反選罷法和違反反滲透法將何男聲押。資料照／民眾提供
總統大選在即，傳出中國大陸招待多名縣市村里長赴中旅遊，彰化地檢署接獲情資，前天搜索彰化縣村里聯誼會總會長、和美鎮糖友里長何吉盛住所等處，傳訊22人到案說明，訊後依違反選罷法和違反反滲透法將何聲押禁見，其他人訊後請回；不過法院昨晚裁定將何無保請回，檢方將提抗告。

據了解，中國重慶市台辦日前分梯招待多縣市村里長到當地旅遊，傳出是企圖進行統戰影響下月台灣總統選情，彰化縣有和美、竹塘等鄉鎮里長帶鄉民約300人到中國旅遊，團費僅1萬6千到2萬元不等。不過，有參與旅遊的里長表示，到中國旅遊交流已行之多年，對岸根本就沒進行什麼統戰，他們覺得太冤了。

彰化市一名里長參加11月初赴重慶6天遊，他說，當時是透過兩岸平台安排前往參訪，全團24人，里長約有7、8名，由台辦及台商接機後，進行參訪行程，包括重慶數個重點景點，但沒有拜訪官方機構，也沒有談到選舉等政治話題，就是「純旅遊」。他不滿表示，歡歡喜喜去旅遊，卻無端被「抹紅」，大家很憤怒。一名鄰長指出，參加民眾有國民黨也有民進黨的支持者，玩一趟回台後沒人改變政黨傾向，藍的照樣藍，綠的還是綠，無黨籍的仍然無黨籍。

何吉盛是中國國民黨21全代會黨代表，近日還參加總統候選人侯友宜競選造勢活動，傳出被以涉入統戰介選查辦，讓地方一片譁然；縣長王惠美昨表示，這些村里長都是有智慧的人，「一邊一國」那裡會因為這樣就改變方向，「我們國家對自己那麼沒信心嗎？」

彰化地檢署襄閱主任檢察官吳宇軒說，檢方認定何吉盛涉犯違反總統副總統選舉罷免法第86條第1項投票行賄、違反反滲透法第4條、第7條等罪犯罪嫌疑重大，且有湮滅、偽變造證據及勾串共犯及證人之虞，聲請羈押禁見；法院昨晚裁定認為，檢察官聲押書及補充理由所述難認犯嫌重大，將何無保請回，檢方將提抗告。

反滲透法 檢察官 選罷法 王惠美

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