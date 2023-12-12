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建設公司欠稅費3千多萬拒繳 女負責人被法院管收

聯合報／ 記者黃宣翰／台南即時報導

台南市東區一家建設公司 積欠營利事業所得稅、勞工保險費及勞工退休金等費用約3千5百萬多元遲未繳清，行政執行署台南分署執行官，今天通知53歲蔡姓女負責人到場，訊問後當場留置蔡女，並將蔡女移送台南地方法院聲請管收，法官於今天下午4點50分裁定准予管收。

這家建設公司滯欠2020年至2022年度營利事業所得稅、2021年度營利事業所得稅罰鍰、2023年度勞工保險費及勞工退休金費用等案，經財政部南區國稅局台南分署、勞動部勞工保險局移送行政執行署台南分署強制執行，尚欠3535萬3336元。

行政執行官林家禾調查發現，建設公司負責人雖名義登記為廖男，但蔡女（女，53歲）才是 實際負責人。建設公司於2021及2022年營業收入合計高達3億6千多萬元，可繳清欠稅。

其次，建設公司於111年間由公司帳戶匯款至蔡女個人帳戶金額合計1600萬元，經執行官訊問資金流向證明，蔡女稱是建設公司償還伊支付票款等語，卻無法提出相關資料。

建設公司利用分期繳納期間，於2023年間將位台南市新市區土地以9百多萬元出售予由蔡女丈夫擔任負責人的公司，執行官訊問時蔡女陳稱，原地主將土地賣給義務人公司，義務人公司拿不出價金，所以轉請他人幫忙，才會過戶，但未提出相關資料以實其說。

台南分署今天上午將蔡女通知到場，行政執行官訊問後，認定蔡女符合「顯有履行義務之可能，故不履行」及「就應供強制執行之財產有隱匿或處分之情事」等管收事由，當場留置蔡女，並將蔡女移送台南地方法院聲請管收，法官於下午4點50分裁定管收。

蔡姓女建設公司負責人（背綠色袋子者）積欠3千多萬元，今天被台南地院裁定管收。記者黃宣翰／翻攝
蔡姓女建設公司負責人（背綠色袋子者）積欠3千多萬元，今天被台南地院裁定管收。記者黃宣翰／翻攝

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