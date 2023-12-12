俊男美女檢察官勇敢秀自己！公益桌曆問市 檢察總長披「紫袍」親登場

為宣傳反賄選、打詐政策，最高檢察署依「檢察一體」指派一審俊男美女檢察官拍攝檢察官色彩極強烈的公益桌曆，過往僅見；最高檢今天舉行發表會，檢察總長邢泰釗特別穿上紫色法袍與新秀檢察官合影。

邢泰釗致詞表示，刑事案件從2020年到今年被告從50萬人增加到85萬人，檢察官戮力偵查犯罪還要利用公餘支援桌曆拍攝，他要特別說感謝。

這份以「奉法者強則國強」為主題的公益月曆有市售價，邢泰釗是發行人，文案顧問包含調最高檢辦事檢察官蔡秋明、林麗瑩、許祥珍、李進榮、張安箴、李濠松、林錦鴻、吳梓榕。

至於與拍的桌曆視覺主角19名一審地檢署俊男美女檢察官，是尤彥傑、王健中、王海青、牟芮君、吳姿穎、林岫聰、邱健盛、侯詠琪、桑婕、粘鑫、陳品妤、陳寧君、曾亭瑋、黃于庭、翟恆威、趙維琦、蔡明儒、謝仁豪、蘇筠真。

老一代檢察官不擅拋頭露臉，新一代的不同，對於宣揚法治教育熱心參與程度高，也勇敢秀自己；發表會中，有觀禮的資深檢察官感慨，「世界不同了，看到年輕世代拍的照片臉部充滿了『膠原蛋白』，覺得傳承經驗的時候到了。」