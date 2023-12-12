愛河鐵人三項救生員不足害選手溺斃 高雄市體育總會判賠222萬元

高雄市體育總會2019年在愛河舉辦國際鐵人三項比賽，張姓選手意外溺斃，承辦活動的高雄市體育總會，被判要賠償張男家屬共222萬元。最高法院審理後，認為全案有疑點未釐清，發回更審，今下午高雄高分院宣判，合議庭認定活動救生員不足，判體育總會得賠償張男家屬共222萬元。可再上訴。

2019年3月3日，高雄市體育總會舉辦「第13屆維士比盃愛河國際鐵人三項」活動，上午7點在愛河進行游泳項目，張姓選手游經中正橋段約700公尺處時溺水，活動雖配有救生員，但當時岸上救生人員卻未注意張男情況，錯失救治時機，張上岸後無呼吸心跳，送醫後不治。

張男家屬質疑，鐵人三項參加者每人繳交2900元至6000元不等報名費，屬營利性質，主辦單位應依「水域遊憩活動管理辦法」為選手投保300萬元至2400萬元意外險，但張卻僅投保200萬元，保險公司僅理賠100萬元，另要求體育總會要賠償877萬元。

高雄地院審理時，法官認為救生員未懈怠職務，判高雄市體育總會勝訴，家屬不服上訴，去年高雄高分院審理後，認定體育總會未配置合理救生員數，改判體育總會要賠償222萬元。

體育總會不服上訴，最高法院審理後，認為全案仍有疑點待查，撤銷發回更審。合議庭認為，當年愛河鐵人三項賽事參賽人數較前一年增加近100人，但主辦單位卻未增加救生員數，且浮台僅配置1名救生員，較前幾年賽事還少1人，導致未能有效警戒參賽者安全。

合議庭認定高雄市體育總會存有疏失，須對張男死亡負賠償責任，扣除已領保險給付及慰問金後，判體育總會要賠償張男家屬共222萬元。本案家屬就敗訴部分不得上訴，高雄市體育總會仍可上訴。