聽新聞
test
0:00 / 0:00
愛河鐵人三項救生員不足害選手溺斃 高雄市體育總會判賠222萬元
高雄市體育總會2019年在愛河舉辦國際鐵人三項比賽，張姓選手意外溺斃，承辦活動的高雄市體育總會，被判要賠償張男家屬共222萬元。最高法院審理後，認為全案有疑點未釐清，發回更審，今下午高雄高分院宣判，合議庭認定活動救生員不足，判體育總會得賠償張男家屬共222萬元。可再上訴。
2019年3月3日，高雄市體育總會舉辦「第13屆維士比盃愛河國際鐵人三項」活動，上午7點在愛河進行游泳項目，張姓選手游經中正橋段約700公尺處時溺水，活動雖配有救生員，但當時岸上救生人員卻未注意張男情況，錯失救治時機，張上岸後無呼吸心跳，送醫後不治。
張男家屬質疑，鐵人三項參加者每人繳交2900元至6000元不等報名費，屬營利性質，主辦單位應依「水域遊憩活動管理辦法」為選手投保300萬元至2400萬元意外險，但張卻僅投保200萬元，保險公司僅理賠100萬元，另要求體育總會要賠償877萬元。
高雄地院審理時，法官認為救生員未懈怠職務，判高雄市體育總會勝訴，家屬不服上訴，去年高雄高分院審理後，認定體育總會未配置合理救生員數，改判體育總會要賠償222萬元。
體育總會不服上訴，最高法院審理後，認為全案仍有疑點待查，撤銷發回更審。合議庭認為，當年愛河鐵人三項賽事參賽人數較前一年增加近100人，但主辦單位卻未增加救生員數，且浮台僅配置1名救生員，較前幾年賽事還少1人，導致未能有效警戒參賽者安全。
合議庭認定高雄市體育總會存有疏失，須對張男死亡負賠償責任，扣除已領保險給付及慰問金後，判體育總會要賠償張男家屬共222萬元。本案家屬就敗訴部分不得上訴，高雄市體育總會仍可上訴。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言