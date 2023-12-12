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高雄佛光山前暗夜復古車友車聚 警到場卻未開罰原因曝
高雄大樹上周五深夜10時許，仁武分局接獲通報，佛光山前停車場聚集大批人馬和改裝車輛，隨即派員到場查處，經了解，當時純為25歲古姓男子於臉書社團發起的復古車車聚，並無不法飆車、競速行為，因此，警方現場僅柔性勸導，並無開罰。
「快點！警察來了！Ｘ！這邊還沒整線！」畫面中的男子手忙腳亂，趕緊將改裝到一半的機車恢復原狀，而警方到場時，立即詢問誰是主辦人，古男舉手示意，並表示車聚交流即將在11時許結束，僅是復古車車友間的交流聊天聚會。
古男指出，這場車聚是在「港都夜騎」的臉書社團發起的復古車活動，純粹只是車友間的聚會交流，並無任何訴求，並不是非法集會遊行。
「附近居民都早早入睡，不要吹油門製造噪音！」警員柔性提醒，由於現場並未發現有飆車與競速行為，且大型重機車輛皆未發動，僅車友間聊天聚會。因此，警方為避免深夜往返台29線造成妨害安寧情事，由活動發起人古男向現場車友溝通協調，並未對現場民眾開罰。
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