高雄佛光山前暗夜復古車友車聚 警到場卻未開罰原因曝

高雄大樹上周五深夜10時許，仁武分局接獲通報，佛光山前停車場聚集大批人馬和改裝車輛，隨即派員到場查處，經了解，當時純為25歲古姓男子於臉書社團發起的復古車車聚，並無不法飆車、競速行為，因此，警方現場僅柔性勸導，並無開罰。

「快點！警察來了！Ｘ！這邊還沒整線！」畫面中的男子手忙腳亂，趕緊將改裝到一半的機車恢復原狀，而警方到場時，立即詢問誰是主辦人，古男舉手示意，並表示車聚交流即將在11時許結束，僅是復古車車友間的交流聊天聚會。

古男指出，這場車聚是在「港都夜騎」的臉書社團發起的復古車活動，純粹只是車友間的聚會交流，並無任何訴求，並不是非法集會遊行。