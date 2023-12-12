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高雄市政風處查賄公文外流 蔡清祥認了：已請雄檢調查

聯合報／ 記者張議晨／高雄即時報導

網路流傳高雄市政府政風處「查賄」公文，指大高雄補教暨履保協會理事長劉秀鳳假藉七十大壽名義，幫民眾黨總統候選人柯文哲助選，喜樂島聯盟立委候選人郭倍宏，也在公文中被指涉有賄選疑慮，查賄公文外流，是否政風人員失職，法務部長蔡清祥今強調已請廉政署調查，全案已由雄檢偵辦中。

政風處「查賄」公文載明劉秀鳳今年9月2日舉辦70大壽宴席，在高雄林皇宮席開廿桌，除招待飲宴外，還致贈高檔哈密瓜禮盒，尋求與會者支持柯文哲，雖柯未到場，但也有錄製影片祝壽，行為已符合法務部賄選行為樣態。

該公文除點名劉秀鳳透過餐宴為柯助選外，還稱喜樂島聯盟立委候選人郭倍宏競選活動疑似發放「走路工」，且疑似每月支付8萬元拉攏里長支持，函中直請高雄地檢署查察賄選。

「查賄」公文外流，在高雄政壇掀起漣漪，國民黨高雄市議員邱于軒昨赴高雄地檢署告發政風處瀆職，還指劉秀鳳壽宴當天，民進黨立委許智傑、林岱樺也在場，按同樣邏輯，兩人恐也有賄選疑慮。

今蔡清祥南下橋頭地檢署，主持法醫研究所南區影像中心揭牌，會後被問到政風處「查賄」公文外流，強調全案已請廉政署、高雄市政府政風處陳報全案處理經過，並報請雄檢調查，相關資料已由雄檢釐清中。

至於政風查賄有無權責不清情事，蔡清祥說，高雄市政風處是本於職權，在選舉期間處理社會輿情、選舉有無涉及不法，並提供資料給偵辦單位，他們是依據工作綱領進行，本於職責辦案，最後判斷如何，因案件已移送地檢署，檢方會針對賄選情資進一步查證。

不過，查賄情資公文外流茲事體大，恐影響未來偵辦案件進度，是否對承辦人員懲處或依洩密罪嫌法辦，蔡清祥則說，公文怎麼流出，廉政署已在內部檢討了解原因，等調查結果出爐再做討論。

法醫研究所南區法醫影像中心今天揭牌，法務部長蔡清祥（左）南下主持，感謝台中榮總院長陳適安（右）協助，完成影像中心最後一塊拼圖。記者張議晨／攝影
法醫研究所南區法醫影像中心今天揭牌，法務部長蔡清祥（左）南下主持，感謝台中榮總院長陳適安（右）協助，完成影像中心最後一塊拼圖。記者張議晨／攝影
法醫研究所南區法醫影像中心今天揭牌，法務部長蔡清祥（左4）南下主持。記者張議晨／攝影
法醫研究所南區法醫影像中心今天揭牌，法務部長蔡清祥（左4）南下主持。記者張議晨／攝影

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