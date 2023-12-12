「太陽花」沒事 他行政院砸蛋被罰

2014年3月23日「太陽花學運攻占行政院，警方驅離時爆發流血衝突。圖／聯合報系資料照片 今年九、十月間進口雞蛋事件發燒，蔡姓男子認政府施政不利，在行政院門口丟擲數顆雞蛋，被警方依社會秩序維護法送辦；台北地方法院審理時，蔡稱「丟雞蛋是為人民發聲」，但法官不採，依藉端滋擾公共場所事由裁罰蔡三千元。

蔡行為時，農業部進口「巴西蛋」政策疑點重重，各地都有盤商遭檢方法辦；法界人士質疑，同樣對行政院陳抗，九年前的「太陽花」學運分子從立法院轉進行政院，警方動用上千人力維護憲政機關安全，檢方以刑法起訴，但法官用「公民不服從」等法理判決被告無罪。

蔡姓男子主張丟擲雞蛋是「為了國家、人民發聲」，對照「太陽花」學運因反服貿聲稱欲監督政府，何以數十人遭刑法法辦無罪收場，同樣向行政院表達抗議的蔡卻被罰？

法界人士認為，刑罰、行政罰固然不同，但依「舉重以明輕」原則，行政罰裁定有商榷餘地。

警方移送說，蔡十月四日下午一時許，在行政院「二號門」門前投擲雞蛋滋擾公共場所，依社維法可處三日以下、拘留或一萬二千元以下罰鍰，請法官裁處。

法官認為，人民行使言論自由或請願權，如藉特定事端擴大發揮，即踰越一般合理範圍，符合「藉端滋擾」處罰要件。

蔡男承認投擲「數顆雞蛋」，稱「我丟擲雞蛋是為了國家、人民發聲，以及抗議」，但法官認為蔡僅因不滿政府施政投擲雞蛋，行為踰越一般可容許範圍。

裁定書指出，蔡投擲雞蛋有妨害公共秩序、擾亂社會安寧潛在目的，辯解是推諉卸責之詞，不能採信，審酌違序手段、持續時間、行為，裁定應罰鍰三千元。可抗告。