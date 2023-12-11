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男子高職畢業假冒醫師看診 彰化地院判徒刑9月

中央社／ 彰化11日電

只有高職畢業的林男假冒醫師為民眾看診，還開藥給民眾服用，時間長達2年半，遭檢方起訴；彰化地院法官認為，林男未取得合法醫師資格，卻幫民眾看診，違反醫師法判徒刑9月。

根據台灣彰化地方法院今天公布的刑事判決書，林男只有高職畢業，沒有取得醫師資格，卻從民國110年1月至112年7月，以林醫師及林老師之名義違法幫民眾看診及開藥，無藥可開時，林男還從歇業的婦產科診所，將廢棄藥品及醫療器材搬回住處，再開藥給民眾服用。

林男遭到台灣彰化地方檢察署檢察官提起公訴，彰化地院法官審理此案時，認為原告等人雖證稱，林男診治確實有效，但無法確認是症狀暫時緩解或一時改善，對病因診斷是否正確、用藥種類及劑量是否適當等，顯然不是林男所能掌握。

判決書指出，原告雖同意原諒林男不願提告，但審酌被告未取得合法醫師資格而違法執行醫療業務，除損害合法取得醫師資格者執業權利外，也破壞醫療體系健全與發展，因此依違反醫師法判處林男有期徒刑9個月，沒收犯罪所得1萬9300元，全案仍可上訴。

醫師 彰化 婦產科

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