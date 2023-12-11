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嘉縣站調查官涉違法查詢個資 嘉檢起訴

中央社／ 嘉義市11日電

嘉義地檢署。 聯合報系資料照
嘉義地檢署。 聯合報系資料照

調查局嘉義縣蔡姓調查官被控購買權利車近9年，規避繳交通罰單等費用12萬餘元，且登錄調查局資料庫私自查詢他人個資，遭南部機動站移送，嘉檢偵結，依違反個資等罪嫌起訴。

嘉義地檢署的起訴書指出，嘉義縣調查站蔡姓男子擔任調查官逾20年，於民國100年12月間，向友人購入1輛權利車，自104年6月至109年10月間，權利車行駛於道路而違規交通罰鍰新台幣9萬多元，因權利車的車籍資料仍記載是蘇姓車主所有，蔡男因此獲得免繳罰鍰利益。

起訴書表示，權利車行駛於國道1號、3號高速公路，因無e-Tag感應紀錄，以車牌識車主而對蘇姓車主收取ETC通行費，自104年6月至109年10月間，蔡男因此免繳ETC通行費2萬多元。且未繳交公有停車格費用5700多元。

檢方指出，蔡男因懷疑所購買權利車的來源，分別於107年1月及3月間，在辦公室內使用公務電腦，利用個人專用帳號、密碼登入調查局的資料庫，並以所承辦案件為查詢依據，進行個人資料檢索，蒐集車籍資料以及蒐集蘇姓車主的前科等資料。

案經法務部調查局南部地區機動工作站移送嘉義地檢署偵辦。檢方表示，蔡男購入權利車後，否認有何犯罪事實，並辯稱，販賣權利車的友人承諾會協助繳交交通罰鍰等費用。交通罰單等犯罪所得，蔡男已於事後補繳。

嘉檢偵結，分別依詐欺得利罪嫌、違反個人資料保護法起訴。

檢警指出，民眾購買汽車向銀行貸款，銀行會設定動產抵押保留債權，貸款未繳清前無法過戶；不過，部分車主因急需用錢，私自出賣給當鋪以取得現金，但在限期內若沒有繳清債務，汽車被流當，當鋪會轉手給權利車商避免損失；購買權利車雖然擁有車子的使用權利，但沒有車子的產權。

嘉義 罰單 個資 調查局

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