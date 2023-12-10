醫材業務員涉偷拍病患照PO網 南檢以15萬元交保

台南地檢署檢察官指揮警方追查洪姓男醫材業務員，涉嫌偷拍病患私密處照片後將照片PO上推特，檢察官今晚8點複訊後，認為洪涉犯妨風化及妨害密秘等罪嫌，以15萬元交保候傳，檢察官已扣押洪涉案手機，進一步追查相關案情。

據了解，洪表示，這些照片約半年前拍攝後PO上網，他是趁到手術房教醫師使用醫材，利用醫師不注意時，偷拍病患照片；在診間偷拍病患照片，也是趁醫師沒注意時偷拍的，他為了好玩才這樣做，事後很後悔。

近來網傳自稱使用者「Dr.洛」在推特上，上傳女患者左腳傷口照片，還貼文稱「分泌流出的量跟人妻差不多，但味到（道）差很多」，上傳照片還包括男病患下體等不雅照，遭醫界撻伐。

因案件事涉敏感與社會矚目，市警二分局專案小組以科技偵查，鎖定上傳偷拍照片的推特帳號，是住在台南市區的洪姓男子（38歲）所有，昨天連夜向台南地檢署檢察官聲請拘票及向台南地院法官聲請搜索票獲准。