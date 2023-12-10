女移工扮密醫 直播攬客撈百萬被判刑

立女當起整形密醫專替東南亞移工割雙眼皮。示意圖／ingimage

越南籍立姓女移工來台逃離雇主失聯，私下竟當起醫美密醫，還透過臉書攬客，專替東南亞移工割雙眼皮、修剪嘴唇，或是淡化乳暈等醫療行為，短短兩年賺進一百萬元，立女因跟風開直播分享醫美成果，沒想到太高調被抓，法院依違反藥事法判刑一年二月，執行完畢後驅逐出境。

檢方調查，立女無醫師資格竟在住處專替越南、印尼籍客人注射玻尿酸、肉毒桿菌針劑，或割雙眼皮、割鼻翼、修剪嘴唇或塗抹乳暈及陰部淡化等醫療行為，還未經衛福部核准，從越南訂玻尿酸去除劑、透明質酸酶、肉毒劑及麻膏等來台。

檢方發現，二○二二至二○二三年間，立女前後幫一名越南籍男子、二名越南籍女友割雙眼皮，各收費一萬元，還替一名印尼籍女子修剪嘴唇，收費六千五百元，不少移工慕名上門，替立女賺進一百萬元。

立女落網對犯行坦承不諱，加上醫美客人指證歷歷，被檢方依違反藥事法起訴。法官審酌，立女不具醫師資格，不得實施醫療業務，卻貪圖利益輸入禁藥違法使用，影響醫療秩序及他人的身體健康，考量犯後良好，當初來台是在工廠工作，經濟狀況貧窮，判刑一年二月徒刑。