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早產又遇上狠保母 男嬰哭鬧被猛晃到嘔吐、眼上吊

聯合報／ 記者曾健祐／台中即時報導

台中陳姓保母因8個月大男嬰哭鬧不止猛力搖晃他釀嘔吐、眼睛上吊，腦傷影響未來發展，法院一審認定她傷害、凌虐男嬰，依成年人故意對兒童犯傷害致人重傷罪判她5年6月；但二審認定，陳女劇烈搖晃的行為，和鞭笞、香菸燙身體等「凌虐」行為不同，應僅構成傷害，撤銷改判4年6月，仍可上訴。

檢方起訴指出，陳女（49歲）2020年12月1日受託男嬰，卻因對方哭鬧就朝他用力搖晃、拋摔，釀腦部嚴重受損、萎縮，甚至發展遲緩，2021年3月5日男嬰外婆發現孫子噁心嘔吐送醫才驚覺受虐。

台中地院一審時，陳女否認犯行，辯稱沒有傷害、凌虐男嬰；但一審比對男嬰病例，發現他雖是32周早產但除此外並無癲癇或腦傷，且陳女受託期間男童才出現嘔吐、抽搐及眼睛上吊異狀，並根據醫院鑑定報告、男嬰家屬證詞，且陳女經測謊也呈現不實反應。

一審指出，陳女托育期間，男嬰接續數次遭受劇烈搖晃的外力傷害或施虐，而受有受虐性腦傷，認定陳女故意以劇烈搖晃等行為，依一般社會通念也認定是粗暴不仁行為，應屬於「凌虐」。

一審認為，陳女同時構成施以凌虐妨害兒童健全發育致重傷罪、成年人故意對兒童犯傷害致人重傷罪，2罪想像競合，從重依後者論處後判陳女5年6月。

台中高分院二審查，陳女為管教男嬰基於傷害故意朝他劇烈搖晃，但仍與鞭笞成傷、以香煙燒燙身體、告以將嘔吐物吃下、拋擲撞牆、脫衣裸體站在戶外罰站，或餵食毒品等粗暴不仁的凌虐行為不同，認定未構成施以凌虐妨害兒童健全發育致重傷罪。

二審認為，一審就施以凌虐妨害兒童健全發育致重傷罪，與成年人故意對兒童犯傷害致人重傷，具競合關係，尚非妥適，撤銷改依成年人故意對兒童犯傷害致人重傷罪判陳女4年6月。

嬰兒示意圖，與本案無關。示意圖／ingimage
嬰兒示意圖，與本案無關。示意圖／ingimage

早產 毒品 托育

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