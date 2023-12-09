台中保母口碑好…私下超收達16人 男嬰遭晃到腦傷遲緩

台中陳姓保母雖領有技術證，但卻私下超收高達16名兒童、嬰兒，導致她無法專心看顧每1人，陳受託其中1名7月大男嬰期間，以不詳方式搖晃他造成大腦受損，男嬰一度癲癇昏迷緊急開腦，未來可能造成遲緩，法院認為陳女疏失和男嬰傷勢有因果關係，依過失重傷罪判她1年2月，可上訴。

檢警調查，陳女雖有保母技術證但沒向政府登錄，且居家托育上限為4人，未滿2歲者至多2人，陳卻超收至16名兒童，導致無法專心看顧，陳2022年2月13日起受託照顧男嬰，每周一至五24小時全日托。

陳女同年4月25日早上發現男嬰精神、食慾不佳，當天卻以不詳方式搖晃男嬰造成腦部受傷，當晚就引發癲癇陷入昏迷，陳女自行急救發現無效就和先生將男嬰帶往醫院，但男嬰經緊急切除顱骨，出院後仍呈現肢體無力、視力受損，且因腦傷有動作、認知及語言發展遲緩等重傷害。

台中地院審理時，陳女坦承不諱，法院認為她當天受託高達16名兒童，且其受託時間長達5年、評價不差，但經訪查有家長表示曾有兒童受傷情形。另根據醫師說法，釀嬰兒搖晃症候群的外力不一定是故意傷害，無意間舉動也可能造成。

法院認為，陳女超收至16名兒童，托育人數已逾規定，她是否能妥適照顧每一位兒童仍有疑慮，因此陳女無法關注男嬰一舉一動，或耐心對待男嬰需求而有照顧不周情形，認定男嬰傷勢和陳女過失間有因果關係。