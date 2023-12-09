開直播分享太高調 越女移工成整形密醫狂撈百萬
越南籍立姓女移工來台逃離雇主失聯，私下卻當起醫美密醫透過臉書攬客，專替東南亞移工割雙眼皮、修剪嘴唇，或是塗抹藥膏淡化乳暈、陰部等醫療行為，短短2年多就賺100萬元，因立整形時還會開直播分享過於高調被抓，法院依違反藥事法判她1年2月，並諭知驅逐出境，可上訴。
檢方查，立女無醫師資格竟在住處專替越南、印尼籍客人注射玻尿酸、肉毒桿菌針劑，或割雙眼皮、割鼻翼、修剪嘴唇或塗抹乳暈及陰部淡化霜等醫療行為，期間還自越南訂玻尿酸去除劑、透明質酸酶、肉毒劑及麻膏等來台，都未均經衛福部核准。
檢方也發現，立女2022年起至2023年8月間，前後幫1名越南籍男子、2名越南籍女友割雙眼皮，各收取1萬元，還替1名印尼籍女子修剪嘴唇，收6500元，前後非法從事醫療行為一共賺進100萬元。
立女落網後在警詢、偵查及審理期間均坦承不諱，並有搜索扣得帳冊、立女在臉書廣告截圖、直播等畫面，做醫美的客人也指證歷歷，甚至還大方分享成果。
法院認為，立女同時犯醫師法非法執行醫療業務罪、藥事法輸入禁藥罪，2罪想像競合，應從重依後者論處。
法院審酌，立女不具醫師資格，不得實施醫療業務，卻貪圖利益輸入禁藥違法使用，影響醫療秩序及他人身體健康，考量其犯後坦承，當初來台是在工廠工作，經濟狀況貧窮。
法院審理後依藥事法輸入禁藥罪判她1年2月徒刑，也認為不宜任令立女在我國境內繼續居留，並諭知立女於刑之執行完畢或赦免後，驅逐出境。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言