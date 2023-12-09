開直播分享太高調 越女移工成整形密醫狂撈百萬

越南籍立姓女移工來台逃離雇主失聯，私下卻當起醫美密醫透過臉書攬客，專替東南亞移工割雙眼皮、修剪嘴唇，或是塗抹藥膏淡化乳暈、陰部等醫療行為，短短2年多就賺100萬元，因立整形時還會開直播分享過於高調被抓，法院依違反藥事法判她1年2月，並諭知驅逐出境，可上訴。

檢方查，立女無醫師資格竟在住處專替越南、印尼籍客人注射玻尿酸、肉毒桿菌針劑，或割雙眼皮、割鼻翼、修剪嘴唇或塗抹乳暈及陰部淡化霜等醫療行為，期間還自越南訂玻尿酸去除劑、透明質酸酶、肉毒劑及麻膏等來台，都未均經衛福部核准。

檢方也發現，立女2022年起至2023年8月間，前後幫1名越南籍男子、2名越南籍女友割雙眼皮，各收取1萬元，還替1名印尼籍女子修剪嘴唇，收6500元，前後非法從事醫療行為一共賺進100萬元。

立女落網後在警詢、偵查及審理期間均坦承不諱，並有搜索扣得帳冊、立女在臉書廣告截圖、直播等畫面，做醫美的客人也指證歷歷，甚至還大方分享成果。

法院認為，立女同時犯醫師法非法執行醫療業務罪、藥事法輸入禁藥罪，2罪想像競合，應從重依後者論處。

法院審酌，立女不具醫師資格，不得實施醫療業務，卻貪圖利益輸入禁藥違法使用，影響醫療秩序及他人身體健康，考量其犯後坦承，當初來台是在工廠工作，經濟狀況貧窮。