「Lin bay好油」版主林裕紘遭竊的電腦 靠這招先回國了

臉書農業粉絲專頁「Lin bay好油」版主林裕紘涉嫌與國民黨前黨工許哲賓自導自演恐嚇案，桃園地檢署今天依偽造文書、誣告及恐嚇危害安全等罪將2人起訴，檢方引用古文「矜偽不長，蓋虛不久」、「是夫喋喋，衒玉賈石」指謫2人所為虛假欺詐早晚真相大白，建請法院從重量刑。

桃檢說明，林裕紘自稱遭恐嚇後，於今年10月1日出國前往奧地利維也納洽商前，已先於9月28日至地檢署對「何可恩」提出告訴，檢警追查後，發現恐嚇IP位置在新北市永和區某咖啡廳，過濾店家WIFI資料查出許哲賓，並於10月3日將許拘提到案，許供出全案係2人自導自演，林於7日清晨6點返台，隨即被檢警帶回釐清案情。

林裕紘於警訊及檢方複訊時皆佯稱，慣常與許男聯絡的手機在維也納當地初差時遭竊，筆記型電腦則未攜帶出國，但經檢方深入追查，發現林在許男落網、自導自演事件曝光後，立刻將隨身攜帶的筆電內相關資料格式化，並利用國際郵包，自維也納寄給在台友人，經檢警搜索後查扣。

檢方說明，在取得林同意後，將他的筆電送往高檢署鑑識還原，經檢察事務官進行分析後，發現筆電內容未發現有涉及恐嚇案相關不法事證，至於提及刀槍或炸彈恐嚇信部分，依現有資料尚無法證明是林、許2人自導自演，這部分正由台北地檢署偵辦中。