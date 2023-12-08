朱學恒酒後強吻卻不道歉、不認罪 鍾沛君哽咽批「造成我N度傷害」

名嘴朱學恒被控去年酒後二度強吻台北市議員鍾沛君，他事後主動告發自己涉嫌性騷擾，但檢方勘驗手機對話紀錄等，認定犯罪事實明確，依強制猥褻罪嫌起訴，台北地方法院今下午2點半首度開庭，傳喚朱學恒、鍾沛君出庭，採不公開審理，庭訊約2個小時；鍾沛君指出，朱學恒不道歉、不認罪，造成她N度傷害。

鍾沛君庭後受訪哽咽地指出，朱學恒自從被起訴至今不道歉、不認罪，造成她非常大的傷害、N度傷害，「我和我的家人都非常痛苦」，她相信司法會還她公道，其餘就靜候司法調查。

鍾沛君在臉書爆料去年遭朱學恒趁餐敘酒後二度強吻，還表示「反正妳明天也不會記得」；朱學恒事後帶一張148字的告發狀，前往台北地檢署告發自己涉嫌性騷擾。

檢方調查，朱學恒去年8月6日晚間6時許，主動邀約鍾沛君、陳姓女醫師在台北市大安區安和路某餐廳包廂內餐敘，同日晚間9時許陳女和丈夫先行離去，朱見包廂內僅剩自己和鍾沛君，即從座位起身走向鍾女，以雙手壓住鍾女肩膀，強押固定在牆壁，使女方無法挪動身體，伺機強行親吻鍾女嘴唇數秒，鍾女連忙轉頭閃避。

朱學恒回到座位後，見鍾沛君依然呆坐原地，再度起身走向鍾女，以一手壓住女方肩膀，一手拉住、摟抱手臂方式，再度強吻鍾沛君的嘴唇，二度強制猥褻得逞。

檢方依最高法院見解，認為親吻嘴唇依社會通念屬於與性相關的行為，朱學恒兩度強吻鍾沛君，事前都有壓制住女方肩膀或摟抱，以至於女方即便將頭撇開、出力掙脫，仍無法避免被強吻，朱所為已壓制鍾女的性自主決定權，屬強制猥褻而非性騷擾防治法強制觸摸罪。

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