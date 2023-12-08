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每噸收2千 屏東環保公司廚餘廢棄物濫倒3處 二審加重判

聯合報／ 記者古和純／高雄即時報導

屏東財夯公司負責人莊姓、王姓男子及員工王姓男子，於公司堆肥人員不足及翻堆機、輸送帶等設備毀壞時，仍收取堆肥廚餘，自2021年11月，未依許可處理廚餘廢棄物共計298車次，直至去年1月遭查出犯行，三人被屏東地院分別判刑1年2月至1年4月，緩刑4年；莊男及檢方不服上訴高雄高分院，近日宣判提高三人刑度量刑，撤銷緩刑，並修正三人不法沒收金額。

判決指出，財夯公司領有再利用機構許可文件，本應依許可文件內容，貯存、清除、處理廢棄物，卻因堆肥人力不足，且不願花錢維修損毀器材，自3年前與另案李姓男子合作，將未依規定處理好的廚餘廢棄物，陸續外運至三處屏東九如、高樹、長治三處棄置點，施作過程散發明顯異味。

本案後經保七總隊查獲，報請檢方偵查起訴，一審依相關人通訊對話紀錄等調查資料，始知犯罪過程，由於，三人一審坦仍犯行，法院分判最高1年4月不等徒刑，給予4年緩刑；但莊男上訴二審否認犯行，檢方則認為量刑過輕，緩刑不當提起上訴。

二審依通訊紀錄發現，王、莊為該公司實際負責人，難認莊並無涉入此案，認其上訴無理由。

由於，一審依調查員僅依目視三處棄置點外觀，依此回函原審法院「應已回復原狀」，但二審法院認為，雖被告審理時自陳，三處棄置點半發酵料已與原土混合攪拌成有機介質，自認回復原狀處理，但坦言至今皆未依法向主管機關提報清理計畫，二審法院表示，無從認定「已回復原狀」。

至於，原審關於本案犯罪所得之認定與分擔，二審認為不當，因根本沒有不法收益的被告王姓員工，也被諭知沒收，而負責人莊、王犯罪所得沒收金額明顯短少。二審改就莊、王二人實際分受犯罪所得，諭知沒收追徵。

高高分審酌，莊、王、王三人均數年經手廢棄物清理，竟以每噸計收2000元對價下，不當處理依約收取的堆肥廚餘；再考量本案外運「廚餘廢棄物」數量達 298 車次之多，犯情非輕；且王姓二男對未依規範回填廢棄物，表現不以為意，莊男更是改口否認犯行不見悔意，高高分撤銷原審，宣告不宜諭知緩刑。

高高院改判，財夯公司實際負責人莊男判刑1年10月，扣案之犯罪所得70萬9582元，沒收；王男判刑1年10月。犯罪所得80萬零168元沒收，其中未扣案30萬168元部分，沒收追徵之；財夯公司員工王男判刑1年9月。

高雄高分院外觀。記者古和純／攝影
高雄高分院外觀。記者古和純／攝影

廢棄物 廚餘 屏東

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