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影／蘇震清違令出海小琉球替兒造勢 法院傳他說清楚 最新處分曝光！

聯合報／ 記者林孟潔／台北即時報導

立法委員蘇震清深陷SOGO經營權集體收賄案，一審被判刑10年，案件上訴二審審理中，並裁定自9月29日起延長限制出境、出海8月，但他近期幫參選屏南區立委的兒子蘇孟淳小琉球站台，違反「限制出海」禁令，台灣高等法院今傳喚蘇震清到案說明後，諭知維持現有限制出境、出海的強制處分，並無提高具保金額或配戴電子腳環。

蘇震清受訪表示，法院今維持原先限制出境、出海的處分，「我本人一定會去遵守」，他坦坦蕩蕩、也確實有到小琉球，但他沒有到別的地方，他一直認為小琉球屬於屏東縣琉球鄉，是自己的行政區域，他有權利和義務去做選民服務，且小琉球也在中華民國領土內，故認知沒有違反出海限制，如今經過法院一番說明，他也清楚知悉，未來要到小琉球之前，一定會依法向法院提出聲請，這是一個最中肯的處理方式。

蘇震清開庭時指出，他11月29日上午約8時因公務需要，從東港搭交通船前往小琉球，他是屏東南區立委，小琉球是他的選區，他有責任也有義務到小琉球做選民服務，也替立委候選人蘇孟淳造勢，當天中午約12時再搭交通船返回東港。

他說，他被限制出海至今只有到過小琉球，從未到過其他縣市或出國，他去過小琉球3次以上，每次都是去做選民服務，包括會勘現場等，「可能是我認知上有錯誤」，小琉球是自己選區，也是中華民國領土，誤以為出境、出海是要離開中華民國領土。

法官問及增加具保金額或加強科技監控等變更強制處分必要的意見，蘇震清強調他完全沒有要違反限制出海禁令的犯意，更沒有逃亡的意圖，他到小琉球執行公務，都有依照程序拿出身分證購票，過程中也沒有海巡查核，他也真心誠意想聲請解除赴小琉球的限制。

蘇說，檢察官不是名義代表，不清楚選民服務，他到小琉球很多人陳情漁業不利生存，而他事必躬親，鄉親也希望見到立委本人，他去小琉球沒有閃閃躲躲，他是去解決百姓問題，並沒有做違反規定的事情。

蘇震清委任律師指出，蘇在偵查、審判期間皆有遵期到庭接受訊問，沒有傳喚未到之情，蘇是為了履行選民服務才到小琉球，沒有逃亡之意，僅因誤解法律，未來若要出海至小琉球，會再向法院陳報。

律師表示，小琉球屬於「內水」，仍算是我國區域，刑事訴訟法第93條之2關於限制出海規定不明確，並舉例若有居住在烈嶼的被告被限制出海，要到金門地方法院開庭也是得搭船。

檢察官陳韻如指出，蘇震清一審訊問庭曾說「限制住居、限制出境、限制出海，我都可以配合」，如今卻改口稱不知限制出海的意義，是事發後的藉口；她說，3個月前另案被告朱國榮搭遊艇逃亡就是實證，蘇震清犯貪汙重罪被判刑10年，具高度逃亡風險而有羈押原因及必要性，蘇至今4次出海，屢次違反法院裁定，已踩紅線。

她說，蘇震清按期到庭是本應遵守的事項，難道朱國榮沒有遵期到庭應訊？蘇身為屏東立委，人脈地方資源多，如今改由兒子競選當地立委，足見蘇確實有安排出海偷渡逃亡的能力，限制出境、出海已是最輕微的手段，另根據媒體報導，朱國榮逃亡前就多次到港口上船演練，如今蘇震清不顧禁令屢次出海，怎知不是逃亡前的演練，或降低戒心？

檢察官指出，蘇震清一再辯稱沒有出國，但現今談的是蘇有無逃亡風險，而非研究國際海洋法，一片汪洋上何來牆體阻隔蘇逃離國境？蘇沒有一次出海前有告知法院，或向巡防單位申報，建請法院加重強制處分。

法官庭末再度闡明限制出海的定義，若無特別備註即是「全面性」限制出海，審酌蘇震清客觀上沒有逃亡意圖和行為，故諭知維持原有的強制處分。

蘇震清（右）因立委集體收賄案被限制出境、出海，他日前陪兒子蘇孟淳（左）到小琉球造勢，卻遭檢舉違反限制出海規定。圖／聯合報系資料照片
蘇震清（右）因立委集體收賄案被限制出境、出海，他日前陪兒子蘇孟淳（左）到小琉球造勢，卻遭檢舉違反限制出海規定。圖／聯合報系資料照片
立委蘇震清違反限制出海禁令，搭船到小琉球替兒子蘇孟淳造勢，台灣高等法院今傳他到案說明。記者林孟潔／攝影
立委蘇震清違反限制出海禁令，搭船到小琉球替兒子蘇孟淳造勢，台灣高等法院今傳他到案說明。記者林孟潔／攝影
無黨籍立委蘇震清身陷SOGO經營權索賄案，一審被判刑10年，限制出境、出海，遭檢舉日前搭船前往小琉球，替接棒參選立委的兒子蘇孟淳造勢。高院上午傳喚蘇震清到庭說明，蘇震清說他原以為小琉球在屏東境內，不算離開中國民國領土。記者林伯東／攝影
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小琉球 蘇震清 2024選舉 2024立委選舉 2024高屏離島立委 蘇孟淳

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