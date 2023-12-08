為母爭取巴氏量表不成痛毆內湖三總醫師 莽男遭判6月刑

張姓男子不滿顏姓醫師拒開「巴氏量表」，大鬧病房並毆打姓醫師。士林地檢偵結依違反醫療法、刑法傷害罪等罪嫌起訴張男，建請法院從重量刑，士林地院審理後，今依傷害等罪判張男徒刑6月，可易科罰金。

判決指出，張男母親因病在內湖三總醫院治療，顏男是醫院神經內科醫生，今年5月8日上午8時許巡房治療時，張男請求顏男替張母開立巴氏量表未果，即與顏男爆發爭執，且明知顏男正執行醫療業務，仍在病房外走廊徒手毆打顏男面部，並出腳踹向顏男腿部，造成顏男頭部、面部多處挫傷。

顏男另公然以「違反醫療法又怎樣？你在青三小，Ｘ你ＸＸＸ」等客觀上足以毀損他人名譽的言詞辱罵顏男。