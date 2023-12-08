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為母爭取巴氏量表不成痛毆內湖三總醫師 莽男遭判6月刑

聯合報／ 記者李隆揆／台北即時報導

張姓男子不滿顏姓醫師拒開「巴氏量表」，大鬧病房並毆打姓醫師。士林地檢偵結依違反醫療法、刑法傷害罪等罪嫌起訴張男，建請法院從重量刑，士林地院審理後，今依傷害等罪判張男徒刑6月，可易科罰金。

判決指出，張男母親因病在內湖三總醫院治療，顏男是醫院神經內科醫生，今年5月8日上午8時許巡房治療時，張男請求顏男替張母開立巴氏量表未果，即與顏男爆發爭執，且明知顏男正執行醫療業務，仍在病房外走廊徒手毆打顏男面部，並出腳踹向顏男腿部，造成顏男頭部、面部多處挫傷。

顏男另公然以「違反醫療法又怎樣？你在青三小，Ｘ你ＸＸＸ」等客觀上足以毀損他人名譽的言詞辱罵顏男。

法官認定，張男行為觸犯醫療法「妨害醫事人員執行醫療業務罪」，及刑法「傷害罪」「公然侮辱罪」，審酌張男情緒失控侮辱、妨害顏男執行醫療業務，貶損醫事人員尊嚴，造成顏男身心受傷、名譽受損，另考量張男犯罪動機與擔憂母親身體狀況有關，以及其工作收入等生活狀況，至今尚未與顏男達成和解等，依傷害罪判處徒刑6月，如易科罰金，以1000元折算1日。

士林地院。記者李隆揆／攝影
士林地院。記者李隆揆／攝影

傷害罪 醫師 巴氏量表 公然侮辱

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