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【即時短評】用意識形態辦共諜 反擊司法吐怨氣剛好

聯合報／ 記者王聖藜／台北即時報導

向心、龔青夫妻被控共諜、限制出境近四年終獲自由，夫妻月前返港。圖／聯合報系資料照片
向心、龔青夫妻被控共諜、限制出境近四年終獲自由，夫妻月前返港。圖／聯合報系資料照片

港商向心、龔青捲入共諜案，再以洗錢罪法辦，遲來的正義讓兩人洗刷冤屈。向心返回香港劍指台灣的司法提告，訴訟結局目前是未知數，不過，向心提告至少可以證明一件事，即司法若以意識形態辦案，人民反撲的力道會在。

2020年總統大選民進黨操盤「抗中保台」，檢察官以澳洲無賴「王立強」的話術借力使力，向心、龔青忽然變成替政治氣氛背書的祭旗，檢方搜索、約談對2人限制出境，禁令一再延伸，讓人見識司法權霸凌人權威力的可怕。

司法官開出一張傳票，就影響人民生活和作息，何況，身處異地的向心與龔青滯台4年，任令檢察官窮盡全部偵查手段、職務上權力、檢察一體的命令先射箭再畫靶辦案，案子辦成南柯一夢，一切回歸原點。

向心、龔青滯台，房產禁止過戶轉讓，銀行帳戶凍結無法使用，生活必需靠口袋剩下的銀兩度支，失去財產處分權；新冠疫情籠台，向心夫婦涉訟妾身不明，先向法務部陳情，再透過移民署協調接種分配給外籍移工以後的多餘疫苗，司法竟然妨害的是健康權與生命權。

檢察官權源來自國家，人民才是國家的主人，偵辦任何案子都應遵守客觀義務，對有利不利事證一併注意，無奈「共諜洗錢案」檢方體察上意，偵查大刀一出鞘覆水難收，空中揮舞一番，在法院審理時被三振出局。

檢方以向心、龔青曾與發生詐騙犯行的大陸國太集團有商業交易為著力點，棄國安法轉以洗錢防制法偵處，跳躍推論向心在台犯下洗錢罪，卻無法證明資金與犯罪有關，刑事訴訟漫漫，過程讓向心失去人的基本權利，四年驚奇之旅後，向心以訴訟反擊司法吐口怨氣，不是剛好？

司法官 洗錢 檢察官 王立強

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