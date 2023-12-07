呂秋遠處理離婚官司爆訴訟費爭議 挨告詐欺北檢不起訴
日前，律師呂秋遠替一名婦人處理離婚訴訟並收費30萬元，不過婦人僅支付15萬元，雙方因此少上法庭，法院認定，呂秋遠不應該收剩下的15萬元。官司結束後，婦人反控呂秋遠涉嫌詐欺及加重誹謗。台北地檢署今偵結，檢方認定，呂秋遠所為與誹謗及詐欺構成要件不符，因罪嫌不足，全案獲不起訴處分。
據了解，呂秋遠及婦人所簽訂的委任契約記載委任費用30萬元，契約上載「調解時協助處理剩餘財產分配之協商，如對造不願意協商，則收取15萬元，如進入協商但不成立，仍收取30萬元」等語。
檢方認定，本件離婚事件確有進入協商，呂秋遠依據契約規定向婦人請求委任費用，尚非全然無據，難認呂秋遠有何不法所有意圖及施用詐術行為，如有契約解釋爭議，建議透過民事途徑處理。
此外，檢方指出，呂秋遠打離婚官司遭控告詐欺事件後，為回應記者詢問及自辯，依照他的個人價值判斷的發言與事相關，並非針對人為貶抑性評價，主觀上尚難認有加重誹謗的犯意，而屬呂秋遠個人價值判斷的意見表達。
檢方認定，本案涉及呂秋遠執行律師職務是否涉嫌詐欺與公共利益相關，而非僅單純涉及私德，應屬可受公評之事，尚難僅因婦人主觀感到不快，認定呂秋遠有誹謗之惡意，因罪嫌不足，全案獲不起訴處分。
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