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林秉樞爆打高嘉瑜不能易科罰金 聲明異議被駁原因曝光

聯合報／ 記者王宏舜／台北即時報導

民進黨立委高嘉瑜（左圖，高嘉瑜辦公室提供）遭前男友林秉樞施暴，渾身是傷。圖／本報資料照片
民進黨立委高嘉瑜（左圖，高嘉瑜辦公室提供）遭前男友林秉樞施暴，渾身是傷。圖／本報資料照片
民進黨立委高嘉瑜前年遭前男友林秉樞毆打，台灣高等法院依傷害罪判林秉樞8月徒刑，另外竊錄他人身體隱私部位、加重誹謗、強制、恐嚇、偽造私文書等罪判2年2月徒刑，全案今年7月確定。因檢方不准易科罰金，林秉樞向高院聲明異議，高院駁回。

林的聲明異議指出，執行檢察官故意忽略他持續捐助弱勢團體，且本案既非殺人放火、搶劫性侵案件，只是一般家暴案件，受刑人也遭遇羈押，並已真心懺悔、誠摯道歉，和一般家暴案沒有不同。林說，自己因躁鬱症，現已配合吃藥矯治，請求給受刑人一個再社會化、融入社會的機會，希望易科罰金。

高院指出，林秉樞因偽造文書等案件，因上訴駁回而確定，受刑人對於新北地檢署檢察官核發的執行指揮書聲明異議，對象應是新北地院，向高院聲明異議，於法不合，應該駁回；可抗告。

林秉樞2021年9月17日凌晨與高嘉瑜視訊時，偷偷截取9張裸露身體的私密影像。同年11月10日，林指示秘書在臉書發文誣陷高女介入他人婚姻，隔天林在板橋馥都飯店逼高女脫衣服、下跪，並查看手機內容，動手毆打、拖行、拉高女撞浴缸，又趁她冰敷臉部時，拿手機錄影，並逼寫自白書。

林秉樞2021年11月24日於母親靈堂，多次喝令高嘉瑜下跪、拉扯頭髮、扯掉帽子和口罩，高嘉瑜向會館人員取得口罩後，又搶走口罩丟進櫃檯中；他見事件被媒體揭露，打LINE電話恐嚇「妳真的要我死，是不是？我死，妳也會死，妳懂嗎？」「妳如果要我，把我塑造成一個渣男…阿妳猜會怎樣？」，再傳訊息恫嚇「不要互相毀滅」「不然我們會一起死」。

林秉樞 高嘉瑜 口罩

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