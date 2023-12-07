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影射高虹安為男友李忠庭小三 周玉蔻獲不起訴原因曝

聯合報／ 記者蔣永佑／台北即時報導

名嘴周玉蔻涉嫌影射新竹市長高虹安是小三挨告，獲北檢不起訴。圖／聯合報系資料照片
名嘴周玉蔻涉嫌影射新竹市長高虹安是小三挨告，獲北檢不起訴。圖／聯合報系資料照片
媒體人周玉蔻去年九合一選舉期間，在臉書發文質疑立委、新竹市長候選人高虹安，與涉入高女助理費案的關鍵人物、男友李忠庭交往時，男方「當時有老婆」、「有婚姻關係」，影射高虹安是「小三」。高虹安為此提告周玉蔻涉犯選罷法及加重誹謗罪，台北地檢署經查，認為周玉蔻消息來源為徐姓、邱姓兩位名嘴，縱與事實不符，但也非全然無據，因此依罪證不足將周女不起訴。

去年11月2日，周玉蔻在個人臉書上發文，表示指邱姓名嘴在某政論節目曾表示，郭台銘反對高虹安與助理李忠庭交往的理由，是「人家當時有老婆」；2019年高虹安與李男交往時，李男仍有婚姻關係。高虹安認為周玉蔻言論不實，影射她與有婦之夫交往，涉嫌貶損自身名譽，並影響選民投票行為。

周玉蔻到案時，辯稱消息來源是身為資深媒體人的徐姓和邱姓名嘴，2人曾向鴻海相關人士採訪查證，並曾在同一政論節目上評論此事，自己僅引述2人說法，將節目錄影內容重點貼在臉書上。高虹安則表示，她是在2018年3月認識郭台銘，同年5月進入鴻海認識李男，但李男早於2015年5月1日就與前妻離婚。

經檢察官調閱李男戶籍資料確認此事，但徐姓、邱姓名嘴都證稱，當初郭台銘因為看到李忠庭的人事資料寫已婚，才反對高、李兩人交往。檢察官因此認定，周玉蔻有一定消息來源，且言論與公共利益有關，雖與事實不盡相符，但無法排除主觀上確信為真，因此將她不起訴。

高虹安 周玉蔻 李忠庭

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