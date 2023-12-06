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「師大數學哥」嘲台南殉警不起訴 死者家屬向校方表達不滿、提自訴

中央社／ 台南6日電

台南去年8月發生殺警案，自稱「師大數學哥」的吳姓男大生在臉書發文嘲諷，全案移送新北地檢署卻未起訴，高檢署也駁回再議，吳男又再發文諷刺，殉警家屬已在新北地院提起自訴。新北地方法院。圖／本報系資料照
台南去年8月發生殺警案，自稱「師大數學哥」的吳姓男大生在臉書發文嘲諷，全案移送新北地檢署卻未起訴，高檢署也駁回再議，吳男又再發文諷刺，殉警家屬已在新北地院提起自訴。新北地方法院。圖／本報系資料照

台南去年8月發生殺警案，自稱「師大數學哥」的吳姓男大生在臉書發文嘲諷，全案移送新北地檢署卻未起訴，高檢署也駁回再議，吳男又再發文諷刺，殉警家屬已在新北地院提起自訴。

台南市第二分局警員曹瑞傑、凃明誠去年8月在安南區遇襲殉職，吳男隨即在臉書（Facebook）發文嘲諷，警方迅速查辦，同年8月以妨害名譽、妨害公務等罪嫌移送新北地檢署偵辦。

市警第二分局今天發布新聞稿指出，吳男去年在台南雙警殉職後，於臉書發布「我只覺得這兩個條子死有餘辜，自己執法過程有不當之處，才會被犯人拿刀砍殺」等，警方通知吳男到案說明，吳男也在家人陪同偵訊時深表悔意及想到靈堂致奠，但殉職警員家屬拒絕。

不過，全案送辦後，新北地檢署不起訴，高等檢察署也駁回再議。吳男故態復萌，以「屎大數學哥」帳號發表「從一開始你們兩人向我挑戰時，你們就已經輸了」等言論。吳男雙親則來電致歉。

警方表示，目前殉職警員家屬已向新北地院提起自訴，尋求法律程序審判。另外，殉職警員家屬也到吳男就讀學校表達不滿，希望校方善盡管教責任。

明德外役監逃犯林信吾去年8月殺警奪槍，2名警員殉職，台南地方法院認定林信吾殺意堅定，殘虐且毫無人性，犯後一副「什麼都無所謂、要命一條」態度，暴力再犯機率高，11月23日判處2個死刑。

新北 台南 殺警案 林信吾 妨害名譽 家人

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