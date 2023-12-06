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遭天王嗆「保證落選」里長真落選 高院認證選票算錯2人恐要抽籤

聯合報／ 記者王宏舜／台北即時報導

新北市永和區安和里前里長鄧長安在2022年的里長選舉中，以2票之差輸給對手王盈芳，他提當選無效之訴，新北地方法院發現兩人得票都是941票，應抽籤決定，判去年11月26日舉行的第四屆安和里里長選舉之當選無效。王女上訴，台灣高等法院今駁回，全案可上訴。

2021年間，藝人吳宗憲以PG Talk執行長身分，捐出11萬份快篩試劑，按申請需求發放給全台各里。但陸續有里長提出質疑，認為申請過程太過繁瑣，要先下載PG Talk App，還要拉里民加入群組落實實名制。當時永和安和里里長鄧長安在網路上寫下「抱歉！吳天王！里長不當免費打工仔」的文章，讓吳宗憲不悅，嗆「下屆保證落選」。

鄧長安主張，永和區安和里投票當日設有第1703、1704、1705號投開票所，投開票情形雖記載他獲得938票，王盈芳獲得940票，但選務人員在開票過程中，關於有效票、無效票的認定及計票程序，未依公職人員選舉罷免法規定處理，造成他少算1票，王女多計1票。另有10張爭議票，經比對後，他得票數應增加3張，王盈芳得票數應減少3張。

鄧說，選舉的正確得票數應為他囊括942票、王盈芳得到936票，由他當選才對，因此依選罷法提起訴訟，請求為判決宣告王盈芳當選無效。王盈芳不服一審判決，上訴二審。

高院民事庭指出，一審就全部選票、選舉人名冊勘驗清點，認定第1703票所，鄧長安得票數應為335票，王盈芳得票為320票，並就10張爭議選票逐一認定，計算雙方實際得票數應各為941票。王盈芳提起上訴後，表明僅就一審關於爭議票「編號A3」的認定有爭執，其餘都不爭執。高院當庭就編號A3選票勘驗，結果認定A3選票為鄧長安的有效票。

經高院計算結果，王盈芳實際得票數為941票，鄧長安實際得票數為941票，雙方得票數相同，依選罷法第67條第1項規定，本應以抽籤決定。原選務機關統計王盈芳的總得票數多於鄧長安2票，確有不實並足以影響選舉結果，構成修正前選罷法第120條第1項第1款的當選無效事由。鄧長安請求判決宣告王盈芳當選無效，自然有據。

永和區安和里前里長鄧長安在2022年的里長選舉中，以2之差輸給對手王盈芳，他提當選無效之訴，新北地方法院判去年11月26日舉行的第四屆安和里里長選舉之當選無效；王女上訴，台灣高等法院今駁回。圖／報系資料照
永和區安和里前里長鄧長安在2022年的里長選舉中，以2之差輸給對手王盈芳，他提當選無效之訴，新北地方法院判去年11月26日舉行的第四屆安和里里長選舉之當選無效；王女上訴，台灣高等法院今駁回。圖／報系資料照

當選無效

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