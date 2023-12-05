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她替人雷射除刺青害燙傷 違醫師法判賠24萬獲緩刑

聯合報／ 記者王宏舜／台北即時報導

淡水鄭姓女子用雷射機器替顧客去除刺青，因強度、時間控制不當，燙傷彭姓女顧客右手臂。士林地方法院依醫師法非法執行醫療業務罪判鄭女6月徒刑，得易科罰金，緩刑2年，台灣高等法院今判上訴駁回。示意圖／聯合報系資料照
淡水鄭姓女子用雷射機器替顧客去除刺青，因強度、時間控制不當，燙傷彭姓女顧客右手臂。士林地方法院依醫師法非法執行醫療業務罪判鄭女6月徒刑，得易科罰金，緩刑2年，台灣高等法院今判上訴駁回。示意圖／聯合報系資料照

淡水鄭姓女子用雷射機器替顧客去除刺青，她塗上來源不明的麻醉藥物，局部麻醉皮膚，雷射去除刺青時，因強度、時間控制不當，燙傷彭姓女顧客右手臂。士林地方法院依醫師法非法執行醫療業務罪判鄭女6月徒刑，得易科罰金，緩刑2年，台灣高等法院今判上訴駁回。

鄭女大學肄業，從事過零工、超商店員、擺地攤、飲料店店員等工作，現於寵物店任職。士林地檢署起訴指鄭女沒有醫師資格，去從2021年11月間至2022年1月底，在淡水區中山北路3段某社區利用雷射機器，替王姓、彭姓顧客「去除刺青」，在皮膚塗上來源不明的麻醉藥物，非法執行醫療業務。

鄭女去除刺青時，因雷射強度、時間控制不當，燙傷彭姓女顧客，導致她右上臂、右前臂共1.5％體表面積受有二度、深二度燙傷，彭女驗傷後報案提告。

彭女表示，在IG上看到鄭女發布替其他人去除刺青的成果照，才會預約鄭女幫她除刺青，並用銀行轉帳存入「除刺青、麻藥」等費用，共支付1萬8500元；前年11月、12月間，共3次雷射，導致她右臂皮膚燙傷。

彭女拿出鄭女寄給她的乳膏藥物作證，檢方送驗衛福部食藥署檢驗，藥膏含有lidocaine、prilocaine、tetracaine等麻醉藥物，且同時含有前2種成分的藥品均屬醫師處方藥品，未核准同時含有上述3種成份的西藥。

檢方函詢台灣皮膚科醫學會，常見的去除刺青方式，是使用奈秒或皮秒2種短脈衝雷射。鄭女否認犯行，辯稱有收費，但不是用雷射除刺青，而是使用儀器、乳液替顧客美白皮膚。檢方認定鄭女犯醫師法未取得合法醫師資格，擅自執行醫療業務及過失傷害罪嫌，從重依醫師法起訴，且鄭女否認犯行毫無悔意，建請從重量刑。

士林地院審酌鄭女與彭姓被害人和解且賠償24萬元，彭女同意給她緩刑，衡量她的經濟、家庭狀況等，判她6月得易科罰金之刑，緩刑2年。案經上訴，高院審理後認為士院認事用法無違誤，今駁回。

刺青 醫師 淡水

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