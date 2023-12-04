36歲女律師稱「勝率最高離婚律師」、30年經驗 被記警告

36歲許姓女律師大打「勝率最高離婚律師」廣告，還在主持的律師事務所網站以「在高雄地區深耕34年」、「高雄律師最強律師免費法律顧問」等誇張文字推展業務，高雄律師公會認為她違反律師法、律師倫理規範和律師推展業務規範，將她移付懲戒，律師懲戒委員會決議警告，並接受6小時自費律師倫理規範研習。

許女的事務所網站宣稱「集結高雄律師團隊、台南律師團隊、屏東律師團隊，擁有三十多年開庭經驗」、「這些都是替客戶所提供的服務，三十幾年的經驗」，但高雄律師公會認為她違反律師法第40條第1項後段「律師不得以誇大不實、不正當之方法推展業務」、律師倫理規範第12條1項第1款「律師不得以誇大不實或引人錯誤之宣傳推展業務」及律師推展業務規範第4條第3款「律師推展業務不得有誇大或使人抱有過度期待」、第5條第1項第1款「律師推展業務，不得表示訴訟之勝訴率」等規定。

許姓女律師辯稱架設官方網站、粉絲專頁委託廣告公司進行廣告時，都有表明她的姓名和律師事務所名稱，沒有違反律師推展業務規範，而且是由有法律需求的民眾上網輸入關鍵字後，再點選她的官方網站、粉絲專頁，她是「被動等待」當事人聯繫律師，絕無主動電話聯繫或拜訪當事人。

許女說，當事人來到事務所後，都是由她或是其他律師提供法律服務，若明顯無勝訴可能的案件，也會把訴訟風險分析給當事人聽，她知道律師法已有相關規定，不可告知勝訴或保證勝訴。她稱奉行律師倫理規範，因一時未盡監督責任，在發現後已立刻督促廣告公司將標題下架、告知嚴重性，不會再犯。她請求說，自己是初犯，希望給她「勸告」這種較輕的處分。

律師懲戒委員會調查，許姓女律師確實在2022年8月2日在Google搜尋頁面刊登「勝率最高離婚律師」廣告，她也不爭執，可見為真，而廣告虛構年資，標榜開庭經驗和「最強律師」等誇大不實的推銷文字，已違反規範。