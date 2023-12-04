快訊

它替補衛視電影台！迪士尼11頻道將撤台 過半業者向NCC申請替補頻道

陸網友指控「五月天假唱」 相信音樂不忍了！全力反擊

亞錦賽／大巨蛋比賽突傳警報聲響 菲律賓教頭坦言被嚇一跳

聽新聞
test
0:00 / 0:00

北市清潔隊員互砍2死1傷 傷者出院辯正當防衛仍遭聲押

聯合報／ 記者蕭雅娟／台北即時報導

北市環保局清潔隊建成分隊「以工代賑」員工高男、王男，日前爆發糾紛，高男涉找來廖男、李男助陣，在蘭州街持刀砍向王男，高、廖、王3人均持刀互砍，高、廖死亡，王男送醫住院18天，今出院隨即遭拘提到案，辯稱是正當防衛、防衛過當，稍早士林地檢署複訊，依殺人罪嫌向法院聲請羈押。

檢警調查，11月16日凌晨4時，56歲高男找來57歲廖男、李男，騎車到台北市大同區蘭州街、王男的住處外尋仇，未料現場爆發衝突，4人當中有3人帶著水果刀、折疊刀，除李男逃跑外，3人均動刀互砍，現場高男、廖男傷重不治，王男則命危送醫急救。

王男供稱，他和高男是從小玩到大的玩伴，也推薦高男清潔隊工作，曾致電高男提醒「記得上班」，沒想到高男凌晨打電話「約輸贏」折疊刀是清潔工作用來哥雜物的器具，非蓄意刺殺，而是看到人撲上來就回擊，主張是正當防衛、防衛過當。

據悉，王男身中多刀，重傷送醫當天2度進手術房，住加護病房多日轉至普通病房休養，經18天後今上午出院，隨即遭拘提到案，今下午經送往士林地檢署複訊，檢察官認為王男涉販殺人重罪，且有逃亡、勾串共犯之虞，向法院聲請羈押。

環保局日前指出，高男、王男都是以工代賑的同仁，分別在清潔隊建成分隊服務4年、2年，工作內容主要為清掃道路，工作表現正常。原本在場的李男供稱，當他抵達吵架現場，看到他們拿出刀子就嚇傻了，等到3人倒地，害怕被牽扯就逃跑。

高男找來廖男、李男助陣，向王男尋仇，釀成2死1重傷，今王男出院遭依殺人罪拘提到案。記者李隆揆／翻攝
高男找來廖男、李男助陣，向王男尋仇，釀成2死1重傷，今王男出院遭依殺人罪拘提到案。記者李隆揆／翻攝

殺人 北市

延伸閱讀

北市65歲長者接種COVID疫苗 可獲500元商品卡

環境部調升清潔隊員獎金 挨批中央請客、地方埋單

選前激勵士氣？環境部宣布調高清潔隊獎金 工會曝隱憂

桃園翁不滿誤點「垃圾砸進駕駛座」 清潔隊員不甘受辱報警

相關新聞

行政執行署拍賣會 「遊艇」成標的首拍306萬元拍定

法務部行政執行署宜蘭分署今天在基隆辦公室舉辦聯合拍賣會，較少見的標的物是俗稱「遊艇」的娛樂漁船。這艘名為「聖堡威廉號」遊...

36歲女律師稱「勝率最高離婚律師」、30年經驗 被記警告

36歲許姓女律師大打「勝率最高離婚律師」廣告，還在主持的律師事務所網站以「在高雄地區深耕34年」、「高雄律師最強律師免費...

北市清潔隊員互砍2死1傷 傷者出院辯正當防衛仍遭聲押

台北市環保局清潔隊建成分隊「以工代賑」員工高男、王男，日前爆發糾紛，高男涉找來廖男、李男助陣，在蘭州街持刀砍向王男，高、...

媳婦像免費勞工從早做到晚 丈夫還搞小三 彰化法官判准離婚

彰化縣一家老字號醬油公司的長媳不堪像家族「傭人」，既要幫忙製作醬油、煮員工伙食，又要侍奉公婆、照顧孩子和打理家務，上午4...

在監投票案 憲法法庭8日開說明會

林姓受刑人聲請獄中投票，最高行政法院日前駁回聲請確定。林姓受刑人聲請裁判憲法審查及暫時處分。憲法法庭預計12日8日下午舉...

司改問題叢生 民團盼候選人提解方

「盼候選人重視司法案件過多、檢察官濫權、恐龍法官等問題！」司改團體「司法正義行動聯盟」4日指出，三黨總統參選人雖有對司法改革提出意見，但大都在增加司法系統壓力，對已經癱瘓的司法系統造成更大的負擔。他們呼籲總統與立委候選人優先考慮解決司法案件過多、檢察官濫權等問題。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。