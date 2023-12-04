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北市清潔隊員互砍2死1傷 傷者出院辯正當防衛仍遭聲押
台北市環保局清潔隊建成分隊「以工代賑」員工高男、王男，日前爆發糾紛，高男涉找來廖男、李男助陣，在蘭州街持刀砍向王男，高、廖、王3人均持刀互砍，高、廖死亡，王男送醫住院18天，今出院隨即遭拘提到案，辯稱是正當防衛、防衛過當，稍早士林地檢署複訊，依殺人罪嫌向法院聲請羈押。
檢警調查，11月16日凌晨4時，56歲高男找來57歲廖男、李男，騎車到台北市大同區蘭州街、王男的住處外尋仇，未料現場爆發衝突，4人當中有3人帶著水果刀、折疊刀，除李男逃跑外，3人均動刀互砍，現場高男、廖男傷重不治，王男則命危送醫急救。
王男供稱，他和高男是從小玩到大的玩伴，也推薦高男清潔隊工作，曾致電高男提醒「記得上班」，沒想到高男凌晨打電話「約輸贏」折疊刀是清潔工作用來哥雜物的器具，非蓄意刺殺，而是看到人撲上來就回擊，主張是正當防衛、防衛過當。
據悉，王男身中多刀，重傷送醫當天2度進手術房，住加護病房多日轉至普通病房休養，經18天後今上午出院，隨即遭拘提到案，今下午經送往士林地檢署複訊，檢察官認為王男涉販殺人重罪，且有逃亡、勾串共犯之虞，向法院聲請羈押。
環保局日前指出，高男、王男都是以工代賑的同仁，分別在清潔隊建成分隊服務4年、2年，工作內容主要為清掃道路，工作表現正常。原本在場的李男供稱，當他抵達吵架現場，看到他們拿出刀子就嚇傻了，等到3人倒地，害怕被牽扯就逃跑。
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