北市里長涉收受及邀約民眾赴陸旅遊招待 北檢已分4案偵辦中

12月1日檢調單位搜索約談台北市兩名里長，因分別涉舉辦餐會宴請里長及里民、贈送總價值達200元的日用品給里民，涉嫌違反公職人員選舉罷免法的案件。台北地檢署今表示，檢方已掌握4件關於里長收受及邀請里民接受赴陸旅遊的情資，案件已列為「選他字」案偵辦中。

檢方表示，目前檢方已掌握4件關於里長涉嫌收受及邀約民眾至中國大陸旅遊招待的情資，案件已列為選他字案，交由檢察官偵辦中。此外，選舉賭盤達50餘件、選舉誹謗案件已有逾百件、連署行賄案件10餘件，以及無法歸類的選舉相關案件。

法務部長蔡清祥上周曾說明，有南部某協會成員接受招待赴陸旅遊，涉犯反滲透法等罪嫌1案為例，呼籲國人赴陸旅遊，注意避免接受境外對勢力之指示、委託或資助。

檢察總長邢泰釗則曾指出，境外敵對勢力賄選手法與時俱進，一方面滲透國內軍事單位，另一方面禮遇招待鄉親旅遊，呼籲民眾不要貪小便宜，隨時提高警覺。

【中央社／台北4日電】

2024大選將至，台北市議員屢接獲投訴，指部分里長積極邀約里民組中國旅遊團接受落地招待，質疑是統戰及介選。民政局已提醒里長避免違法疑慮，北檢也掌握情資積極偵辦中。

民進黨台北市議員簡舒培、陳怡君日前揭露，有里長邀約里民組團到中國大陸山東、江蘇等地旅遊，6天5夜只需新台幣1萬元至1萬5000元不等，行程還直接寫著「人大常委安排參訪工廠」、「上將主辦」，明顯是中共介選。

媒體今天報導，台北市456名里長中，一年來已有近3成、100多人以私人組團形式邀約里民到中國接受落地招待，幕後出資者就是中共統戰單位。

民政局表示，旅遊參訪屬里長私人行程，各區公所皆有掌握，但不會要求里長報備行程，也沒有統計里長出遊目的地。不過，有里長不具名表示，同行政區就有近10名里長曾受邀組中國團，還會互相交流行程、旅費，這類情況屢見不鮮。

民政局表示，已請各區區長提醒里長，選前敏感時機不宜揪團赴中國旅遊，也告誡避免和中共官員接觸，以免有違法的疑慮，同時若有對價不相當，請民眾檢舉。

據指出，台北地檢署目前共有包括選舉賭盤、假訊息、連署行賄、境外勢力介選合計上百件選舉案件。其中檢方已掌握4件境外資金介選的情資，主要以招待台灣選民，前往中國旅遊為主，檢察官正廣蒐證據，積極偵辦中。

針對有無立案偵查，調查局表示，本件情資、消息已有掌握，持續蒐證中；此外，類似案件，之前有報請橋頭地檢署偵辦，以及南部還有一件已立案持續蒐證調查中。