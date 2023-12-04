快訊

開戰？賀中華隊在大巨蛋奪首勝 侯友宜酸爆柯文哲

國1北上新竹段凌晨條狀鋼鐵散落 43輛車接連碰撞受損

搶便宜貨犯大忌 5年存兩桶金的小資女不做3件事

聽新聞
test
0:00 / 0:00

稱民進黨發言人汙走李登輝400萬 他挨告拖王燕軍子下水

聯合報／ 記者張議晨／高雄即時報導

前民進黨發言人吳濬彥。 聯合報系資料照
前民進黨發言人吳濬彥。 聯合報系資料照

新竹市長高虹安的幕僚田政弘（田昀凡）2019年8月被人踢爆性醜聞，學運青年楊尚恩隨即在臉書社團發文，評論田政弘性騷事件、及田與準備接任民進黨發言人的吳濬彥社運往事，深口袋行銷公司負責人甯祥豪跟風留言「他汙錢汙很大，阿輝伯之前拿400萬給台派年輕人被他汙走」，吳不滿甯影射提告，法院審理後，認定甯言論構成誹謗，判拘役50天確定。

判決指出，田政弘當時爆出性騷事件後，楊尚恩即在臉書社團「靠北的Me and the boys出來喝酒的應許之海」發文，評論田政弘性騷事件。

楊的發文還描述田與時任民進黨發言人的吳濬彥在社運圈、黨籍經歷等各種作為，深口袋行銷公司負責人甯祥豪看到楊的文章，隨即在下方留言「他汙錢汙很大，阿輝伯之前拿400萬給台派年輕人被他汙走」。

吳濬彥看到甯祥豪的留言後，不滿甯影射他汙錢提告；雄檢偵辦時，甯祥豪坦承「他」是指吳濬彥，汙錢的傳聞則是聽李登輝辦公室主任王燕軍之子陳述得來。

檢方為此還傳喚李登輝辦公室主任王燕軍之子作證，但王燕軍兒子到庭後，稱他根本不認識甯祥豪，是收到傳票才跟甯聯繫，對話紀錄也都留著。檢方綜合事證，認定甯祥豪留言構成誹謗，依妨害名譽罪嫌將他起訴。

一審法院審理時，甯又辯稱帳號被盜，檢方起訴內容並不是他所發。但一審法官認為，甯祥豪在檢警偵訊時，並未辯稱帳號被盜，而是到準備程序庭才改口，不採信他說法，認定發言者確實是甯祥豪本人，依散布文字誹謗罪，處拘役50天，得易科罰金5萬元。

甯不服上訴，主張他有問過社運圈人士，查證李登輝基金會是否曾給吳濬彥金錢宣傳，有聽聞大部分事情都不了了之，吳濬彥錢拿了，卻沒有做出什麼成果就離職了，他才會寫下那句話。

高雄高分院審理時，合議庭認為甯祥豪雖曾在偵查庭具狀提出「吳濬彥在公投盟的惡行惡狀」共計14點，但所列14點並未記載來源、製作人，內容僅屬單純指控，而無證據可以佐證。

另外，根據甯祥豪所指的社運圈人士證詞，他到庭時僅稱有跟甯講過吳濬彥申請了一百萬元經費，使用狀況不明，成效不彰，所以李登輝基金會不願意再提供經費，並未提到吳「汙錢」，證人說法不僅與甯祥豪所指金額不同，事務也不一樣。

合議庭認為甯祥豪身為深口袋行銷公司負責人，應知道網路傳播言論影響力，若要發布與政治人有關的廉潔操守資訊，理應盡查證義務，但其查證過程，在法院審理時均提不出憑據，僅是打聽八卦，而聽信非當事人轉述，留言內容與查證內容完全不符。

綜合相關事證，甯祥豪評價吳濬彥「汙錢汙很大」，客觀上已淪為針對吳人格攻擊的無益資訊，主觀上應屬單純侵害吳濬彥名譽的惡意，判拘役50天，得易科罰金5萬元確定。

高雄高分院外觀。記者張議晨／攝影
高雄高分院外觀。記者張議晨／攝影

吳濬彥 李登輝 王燕軍

延伸閱讀

日本宮城縣311災後重建有成 地方首長謝台灣、議長讚李登輝是恩人

澳豐基金倒閉 投資人向董座、王牌業務3人求償2400萬

2023台北雙年展「小世界」 揭李登輝漏網鏡頭、移工耍廢權

【專家之眼】藍白倡議的第三波民主化是什麼？

相關新聞

6旬夫妻情變 不識字夫遭騙印鑑章過戶新北2棟房產

桃園市66歲張姓男子因自身不識字，於是將房產文件及印鑑均交給61歲莊姓妻子保管，莊女為保障自身，2019年9月利用不知情...

稱民進黨發言人汙走李登輝400萬 他挨告拖王燕軍子下水

新竹市長高虹安的幕僚田政弘（田昀凡）2019年8月被人踢爆性醜聞，學運青年楊尚恩隨即在臉書社團發文，評論田政弘性騷事件、...

陸軍裝訓部膳食供應商怕違約受罰 涉偽造13名員工合格健檢表

負責承包陸軍裝甲兵訓練指揮部平、假日三餐膳食供應服務的家珈企業公司，由於參與供應裝訓部膳食工作的13名工作人員，因故不願...

港澳僑生Dcard大亂鬥 2人社群開罵同鄉被告上法院

就讀高雄某大學的鄭姓、蔡姓港澳僑生，被港籍吳姓學生指控在Dcard網站上罵他白痴、低智、卒仔、公狗等字眼，吳男提告後，鄭...

男子騎組裝機車未登記掛假車牌 吃上官司車子沒收銷毀

台南市李姓男子前晚騎重機車行經安平區永華路口，因車牌顏色太亮，被巡邏警員發現有異攔下盤查，除查出車牌是偽造的，機車車體組...

台中大學生街頭嬉鬧吵到小孩...人父理論爆10人亂鬥全無罪

台中市陳姓男子等9名大學生去年暑假酒後在街頭聊天，因音量過大，住在大樓鍾姓男子因為陳等人音量過大，「吵到小孩」，下樓理論...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。