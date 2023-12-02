高市刑警收徵信社1萬8千元幫查個資 不服免職提告被駁

原高雄市警察局刑大警正四階林姓偵查佐，涉嫌收受徵信業者1萬8000元現金，利用公務電腦非法查詢民眾個資，前年檢方依貪污罪將他起訴，刑大召開考績會祭出兩大過處分，去年8月高市府依警察條例核布免職，林不服上訴高雄高等行政法院，合議庭復審維持原處分，予以駁回。

屏東地檢署前年8月調查一起仙人跳案件，意外發現高雄市刑大林姓刑警等多人，涉嫌洩漏民眾個資給徵信業者，當年本案如滾雪球般，查出岡山、三民一警分局、高雄市刑大等單位5名刑事外勤人員涉案收押，引起民眾譁然。

前年9月中，高市府依警察條例將林姓刑警核布停職；去年8月中，高市警局召開考績會，因林警涉犯貪污罪，經檢察官起訴在案，於偵查中，林警自白收受1萬8000元現金，並已自動繳回不法所得，依法記兩大過處分，核布免職。

不過，林警主張，雖涉犯貪污罪，但刑事判決尚未確立，林認為證據並非明確，不服免職處分。

經查，2018年起至2021年2月2日，林警擔任高市苓雅警分局偵查隊偵查佐期間，具有犯罪偵查職權。林警明知不得在職務必要範圍外，任意將個人搜集資料洩漏他人，卻仍收受蕭姓業者1萬8000元對價金委託，竊取無刑事犯罪嫌疑民眾的個人資料共10筆。

而在蕭男與陳姓合夥人的LINE對話內容中，涉及查詢民眾個資與林警調查個資的內容、時間相符，且前年8月廉政署調查時，林警自陳，蕭男都在他於辦公室上班時間，以LINE聯繫，竊取個資。

林進一步供稱，當查到資料後，會以LINE直接回覆給蕭男，但其中2次是寫在小紙條上，兩人相約在路口便利商店面交。當時蕭男塞錢給林，林並未拒絕，最多一次拿到3000元，總共1萬8000元查詢對價，林向廉政署表示，自願返還所有不法所得。

高高院指出，林警自承犯行，涉犯貪污案件行政責任重大，違法失職事證明確，符合考績法規定，召開考績會審查，雖林未出席但已出具陳述意見書，通過記兩大過處分決議，於法並無不合。