誹謗前立委沈智慧侵占公款 街舞協會兩幹部判賠40萬

國民黨前立委沈智慧擔任中華民國街舞運動協會理事長期間，被副理事長徐立剛、秘書長吳泳鋒開記者會控訴她私設帳戶侵占公款，法院刑事一審依誹謗罪判2人各4月，沈再提民事主張自己推廣街舞無一己之私，卻遭2人誣衊嚴重侵害名譽求償200萬元，法院判徐、吳應給付沈40萬元，可上訴。

沈智慧提自訴主張，徐2021年11月10日傳採訪通知給記者，告知要在立法院開記者會，並製作相關資料，指控她擔任街舞協會理事長爭議，包括向開戶銀行謊稱文件遺失，私下變更印鑑領用新存摺，補助、募款都流入這私設戶頭，涉及背信侵占。

沈指出，吳還向在場人稱「她（沈智慧）向我們的開戶銀行，謊稱設立登記證遺失，重新領取，變更印鑑領用新存摺，那這麼一來，所有的機關的補助跟募款，就會流入這個她私設的帳號，涉及背信和公益侵占。」對2人提告誹謗罪。

台中地院審理時，徐、吳均否認犯行，徐辯稱自己陳述都是事實並稱都有查證，吳也認為沒有誹謗，且向內政部陳情但未獲理會，只能公諸社會大眾公斷，而「私設帳戶」只是用語不精確。

法院查，相關新聞下有網友留言「這大媽跳跳廣場舞就好，汙錢被查到就該去辦！」 「借勢發大財 需要靠智慧～？」確已造成不特定人對沈產生負面觀感。

法院再函詢銀行，發現沈雖曾以街舞協會理事長身分申請掛失協會帳戶、印鑑，但「並無申請停用」或「另立新帳戶」，有關徐、吳稱沈私帳戶使街舞協會款項流入等，並非真實，且2人並非不解「私設帳戶」意思，卻以聳動標題引發媒體注意，依共同犯散布文字誹謗罪各判4月徒刑。

沈智慧再提民事求償，主張她曾擔任立委，在社會上有相當身分地位，她並未私設街舞協會帳戶，更不可能要求贊助單位將錢匯入，她推廣街舞毫無一己之私，竟遭徐、吳誣衊及莫須有指控，嚴重侵害她名譽，對2人求償200萬元。

徐立剛抗辯稱，記者會採訪通知、資料內容都非他所寫，僅有出席記者會並無誹謗沈之詞，記者會上所言僅針對沈將街舞影片用於政治宣傳，並長期不開理監事會表達不妥；吳則質疑沈背信，表示沈偷偷摸摸將存摺、印鑑全移轉到她1人手中，並稱新聞中的「私人帳戶」是記者自己下的註腳。

民事庭認為，吳傳訊給記者、開記者會，並經新聞以「沈智慧…私下變更協會存摺經費流入私人戶頭」報導，使民眾認為沈將補助、募款經費作為己用，已侵害其名譽，且吳所稱「私設帳號」、「私設戶頭」，法院經函詢銀行也發現不是事實，另也認定徐共同侵權。