日本製雜貨輪卡台1年 船東繳不出800萬下周法拍

行政執行署高雄分署上月7日順利以高出底價1229萬落槌賣出遊艇，而下周二的法拍會上，將推出船籍國為貝里斯的「UNIPROFIT聯利輪」貨輪，高雄分署指出，聯利輪屬中小型雜貨輪，適應港口能力佳，是難得一見的拍賣品，另外除汽車、股票及不動產等拍賣外，當日現場變賣鏈鋸機及割草機供民眾搶購。

下周二高雄分署將拍賣的不動產及船舶，皆採現場投標及通訊投標併行，高雄分署指出，本次法拍會上，最吸睛的商品，莫過於船籍國為貝里斯的「UNIPROFIT聯利輪」貨輪，這艘1995年製船舶，由日本建造，總噸位為6653噸。

高雄分署進一步說明，這艘聯利輪去年3月擱淺在台東外海後，並拖回高雄港修復；當時大陸籍船東的欠費加罰鍰就高達1064萬2522元，其中脫救費用由貨主出面處理，但仍積欠航港局約800多萬元，因此，航港局將案件移送高雄分署強制執行。

「已有5名買家電話詢問。」高雄分署指出，過去雖在法拍會上拍賣過高級遊艇等海上豪華物件，但這件雜貨輪還是高雄分署的全新挑戰。

為此，高雄分署特地利用360度相機拍攝船舶內外製作環景照片，民眾在家就能連結高雄分署臉書，輕易環視聯利輪360度的環景照片及影片，船舶內外一覽無遺。