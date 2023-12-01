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北檢查緝賄選 籲民眾勿貪小便宜接受旅遊招待

聯合報／ 記者房荷庭／台北即時報導

總統、副總統及立法委員投票將於明年1月13日舉行，台北地檢署今舉行「全力查賄ING、全民反賄e起來」記者會，法務部蔡清祥呼籲，國人不要接受境外敵對勢力的資助、交付及委託，鼓勵國人檢舉，案件若涉及境外敵對勢力，檢舉獎金最高達2000萬。

法務部長蔡清祥表示，今年選舉查察除了傳統金錢、暴力介入外，對於境外敵對勢力、賭盤及假訊息影響選舉，將持續關注並全力查察。蔡清祥以南部某協會成員接受招待赴陸旅遊為例，涉犯反滲透法等罪嫌一案為例，呼籲國人赴陸旅遊，注意避免接受境外對勢力之指示、委託或資助。

檢察總長邢泰釗指出，境外勢力、不實訊息和賭盤都有共同的特點就是錢，境外敵對勢力賄選手法與時俱進，一方面滲透國內軍事單位，另一方面禮遇招待鄉親旅遊，呼籲民眾不要貪小便宜，隨時提高警覺。

台北地檢署檢察長鄭銘謙表示，北檢已掌握境外敵對勢力介選的相關情資，將加強查緝；此外，選舉賭盤議題，檢方已與員警蒐集實體及線上簽注站相關情資；檢方不容許AI生成影音影響選舉，北檢有3名檢察官負責此類案件。

台北地檢署今舉行「全力查賄ING、全民反賄e起來」記者會。圖／台北地檢署提供
台北地檢署今舉行「全力查賄ING、全民反賄e起來」記者會。圖／台北地檢署提供

蔡清祥 法務部

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