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他狂殺前妻新歡131刀再吊掛門把勒死 法院認定「可教化」免死定讞

聯合報／ 記者林孟潔／台北即時報導

高雄市男子何家緯去年到前妻住處，發現前妻新歡吳姓男子在睡覺，怒火中燒持刀刺殺對方131刀，再將吳吊在浴室門把上，吳最終失血過多、窒息身亡，最高法院依殺人罪判無期徒刑，褫奪公權終身定讞。

何家緯去年3月16日離婚，但認為前妻外遇，自己是在精神不佳的情況下被設計而離婚，對房產及子女監護仍有爭執，他同年5月6日先傳訊息和前妻發生爭吵，再騎機車到前妻住處理論，但前妻正好帶小孩上學外出，他一進門發現吳在兒童房睡覺，認定對方就是破壞婚姻的第三者，憤而到廚房拿水果刀刺殺吳。

吳遇刺後驚醒和何搶刀，雙方纏鬥多時，但吳因身中多刀無力抵抗，倒臥血泊之中，何仍不罷手再拿另一把刀刺殺對方，並用健身用吊環的尼龍繩綁住吳的頭部，勾在浴室門把企圖勒死對方，吳全身中131刀，傷口深入肺、肝、腎、胰臟及腸子，最終失血過多、窒息死亡。

前妻返家後因大門反鎖無法入內，敲門也無人應答，僅聽見吳發出「我快沒氣力了」，讓前妻誤以為吳在屋內健身而離去；何家緯趁機持拖把、水桶欲清理地板血跡，再傳訊息給前妻「孩子交給你了」，隨後換裝帶凶刀逃逸。

前妻當天中午返家，見屋內血跡斑斑，而吳死在浴室，趕緊請朋友協助報警。隔天警方在台鐵鼓山站，逮捕在電梯間過夜的何。何坦承犯行，法院認為何犯後未與家屬和解，家屬要求判處死刑，本應給予最嚴厲罪責，但考量何的殺人動機是因離婚前發覺妻子另結新歡，第三者破壞他的家庭，簽字離婚又被趕出家門，在房產和小孩扶養權上有爭執，見第三者在房內，臨時起意犯案，難認定泯滅良心。

法院根據心理鑑定評估報告，認為何有高度矯正、再社會化的可能性，如有完善的教化處遇與適當治療應能改善，但他犯後態度掩飾，確實有長期隔離的必要，一、二審均依殺人罪判無期徒刑，最高法院認為判決沒有違誤，量刑妥適，駁回上訴而定讞。

男子何家緯（中）殺前妻新歡131刀致死，最高法院依殺人罪判無期徒刑定讞。圖／聯合報系資料照片
男子何家緯（中）殺前妻新歡131刀致死，最高法院依殺人罪判無期徒刑定讞。圖／聯合報系資料照片

前妻 離婚 殺人

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