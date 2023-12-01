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蘇震清登船沒人管？ 高院：限制出境出海都有發函公告

聯合報／ 聯合報 ／ 記者王宏舜整理

立委蘇震清身陷SOGO經營權索賄案，法官裁定自9月29日起延長限制出境、出海8個月，但蘇近期幫參選屏南區立委的兒子蘇孟淳到小琉球站台，被檢舉違反「限制出海」禁令；高院今表示，當有人犯限制出境出海時，便會發函給移民署海巡署，至於要怎麼執行、制度面如何改進，應由執行單位負責。

蘇震清遭台北地院判刑10年，褫奪公權5年，目前上訴二審中，卻被檢舉「出海」到小琉球替兒子站台，警方通報台灣高等法院，高院訂12月8日上午10點傳喚蘇到案說明，並向海巡署查詢蘇何以可出海至小琉球？據瞭解，海巡署對外回應僅負責「清點上船人數」。高院表示，如果海巡署執行上有問題，應該和行政院、法務部等單位反映。

國寶集團總裁朱國榮不久前搭遊艇潛逃海外，使得許多犯重案的交保被告，都配戴起電子腳環監控。高院表示，會限制搭船是因為逃亡的風險太高，限制「出海」的文義就是不能離開海岸。

立委蘇震清（右）因貪汙索賄被限制出境、出海，他日前陪兒子蘇孟淳（左）到小琉球造勢，卻遭檢舉違反限制出海規定。圖／ 聯合報系資料照
立委蘇震清（右）因貪汙索賄被限制出境、出海，他日前陪兒子蘇孟淳（左）到小琉球造勢，卻遭檢舉違反限制出海規定。圖／ 聯合報系資料照

海巡署 小琉球 蘇震清 移民署 2024選舉 2024立委選舉 2024高屏離島立委

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