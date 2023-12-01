徐乃麟遭爆料「假賣屋真詐財」怒提告 他有罪還要賠30萬下場慘了

藝人徐乃麟遭爆料「假賣屋真詐財」、「A股東8千萬」，他控告爆料人大龍蝦公司總經理蔡曜丞、曹米芳加重誹謗罪，刑事部分蔡判刑4月、曹女無罪；民事部分，徐乃麟要求2人連帶賠償1000萬元並登報道歉，台北地方法院判蔡應賠償30萬元、曹女免賠，可上訴。

全案源於徐乃麟友人陳永清與蔡曜丞、曹米芳赴陸投資棋牌運動，向徐調資金，約定向徐購買台北市內湖區的「米蘭苑」豪宅，再向銀行辦理二胎取得資金，言明先把房產登記在蔡曜丞的名義下。

陳、蔡事後無力支付貸款，徐擔心豪宅被法拍，解除契約拿回豪宅續繳貸款，蔡曜丞、曹米芳2019年5月22日起卻向周刊爆料徐假賣屋真詐財，私吞8000萬元，徐開記者會說明時，蔡、曹女又跑來鬧場。

蔡2019年7月26日於士林地方法院大門向媒體表示，「事後說要跟我和解，法官講什麼你是名人，要不然你們要不要私下談一談，依據大局為重，我簽和解書給他，徐乃麟才不起訴的，他跟我的和解書內容完全沒履行，我還可以告他的」等語。

徐乃麟認為蔡、曹女造成他的名譽受損，且社會評價受到負面貶抑，提告加重誹謗罪嫌，刑事部分蔡被法院依散布文字誹謗罪判刑4月，得易科罰金，曹女則無罪。