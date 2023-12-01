蘇震清小琉球助選 「違令出海」

立委蘇震清（右）因貪汙索賄被限制出境、出海，他日前陪兒子蘇孟淳（左）到小琉球造勢，卻遭檢舉違反限制出海規定。本報資料照片 立委蘇震清身陷ＳＯＧＯ經營權索賄案，遭台北地院判刑十年，目前上訴二審中，並裁定自九月二十九日起延長限制出境、出海八個月，但蘇近期幫參選屏南區立委的兒子蘇孟淳到小琉球站台，被檢舉違反「限制出海」禁令；警方通報台灣高等法院，高院訂十二月八日上午十點傳喚蘇到案說明，另向海巡署查詢蘇何以可出海至小琉球？

由於前不久才爆發國寶集團總裁朱國榮搭乘遊艇潛逃海外事件，屆時高院是否會對蘇震清提高具保金額，抑或是配戴電子腳環防逃，合議庭將在訊問完後評議決定。

蘇震清：去選區服務 天經地義

蘇震清抱屈說，「莫名其妙，琉球鄉是屏東縣是第二選區，屬於中華民國國土，去服務天經地義，怎會說有什麼出海問題？」他又不是出境或出海要到別的國家，這是一個簡單邏輯論述，選舉期間不要用這種很莫名其妙手法。

「代父出征」的蘇孟淳指出，琉球鄉也是台灣領土，屏南廿二鄉鎮選區之一，父親是現任立委，到琉球做選民服務很合理，警方都有派人到場，過程都公開透明。

蘇震清因為貪汙案被檢方起訴，台北地院審理期間，諭知蘇以一千萬元交保替代羈押，並限制住居、每周一向轄區派出所報到，且限制出境出海。

高院認為，蘇震清所犯是最輕本刑五年以上的重罪，一審被判刑八年六月，考量趨吉避凶、脫免刑責、不甘受罰的基本人性，蘇畏重罪審判及刑罰執行的可能性很高，且蘇身為立法委員，人脈豐富、有資源及相當資力，無法排除逃亡海外可能。為使訴訟程序順利進行，確保日後能執行刑罰，高院始終維持限制出境、出海處分。

高院行政庭長王屏夏表示，合議庭接獲通報後，已掌握這部分情況，蘇震清目前尚無逃亡跡象，但法院一來必須了解蘇震清為何出海，另外也要詢問海巡署「為何讓蘇震清出海？」