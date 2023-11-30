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科技男居家檢疫偷溜逛夜店罰百萬 怕管收 餘款一次繳清

聯合報／ 記者王長鼎／新北即時報導

科技公司擔任業務員黃姓男子4年前自國外返台，正值國內CODID-19疫情嚴峻期間，卻不依居家檢疫規定，偷溜出門逛夜店，遭新北市衛生局開罰一百萬元，因害怕管收，日前將剩餘罰款48萬餘元一次繳清。

42歲黃男於2020年3月18日自柬埔寨入境，依規定應在新北市三重區住所居家檢疫14天，至2020年4月2日止，卻在同年3月22日凌晨， 台北市大安警方擴大臨檢，在北市忠孝東路4段一處夜店現場查獲黃男違反防疫規定，新北市衛生局以夜店為國外人士喜歡聚集、出入分子複雜、消費者常近距離接觸、提供餐飲及娛樂閉密式、具高度傳染力營業場所，依法裁定最高罰鍰100萬元。

黃男汐未於裁處書合法送達後7日內繳納，2020年4月8日移送新北分署並採積極執行手段，於收案當日立即限制出境、出海，並由書記官至其住家現場執行，隔日新北分署另發函囑託嘉義分署執行黃男名下5筆持分土地，之後又發函囑託監理機關禁止其名下一輛異動。

黃男當時表示，月薪僅4萬餘元，房屋租金每月1萬餘元，小孩才滿1歲，老婆又有孕在身，之前在中國工作，尚欠當地銀行貸款人民幣10萬元，還在分期繳納中，回國後因投資失敗，陸續向大姐借款150萬元，手頭吃緊，請求每月繳納3000元，並表示其名下土地是長輩借其名義登記，請求不要拍賣，由其自行洽覓買主。

黃男曾於109年4月10日親至新北分署向主任行政執行官表示，其當時僅外出不到2小時，又是初犯，依照裁罰基準應僅裁罰10萬元，被裁罰100萬元顯然過重，已提起訴願，但遭駁回，未再提起行政訴訟。新北分署考量黃男家庭及經濟狀況後，同意依其所提條件辦理分期繳納，黃男也依約繳納2年。

台北分署書記官持續調查發現，黃男銀行存款餘額長時間維持在將近100萬元，其信用卡消費紀錄顯示其經常逛百貨公司、大賣場，應有能力提高還款金額，出示證據當面勸說提高每月還款金額，黃男自2022年6月至2023年7月，每月繳納1萬5000元至10萬元不等，共清償44萬餘元。

日前黃男告知書記官其土地已順利簽約出售，在今年年11月27日到場繳納現金20萬元，但書記官認為他應有能力一次繳清，持續勸說2小時後，黃男擔心被管收，亦希望早日解除出境、出海限制，急至銀行提款19萬元，並刷信用卡繳納黃男9萬餘元，因已全數繳清，新北分署於隔日解除其出境、出海限制。

科技公司擔任業務員黃姓男子4年前自國外返台，居家檢疫期間偷溜出門逛夜店，遭新北市衛生局開罰一百萬元，因害怕被管收，日前將剩餘罰款48萬餘元一次繳清。圖／法務部行政執行署新北分署提供
科技公司擔任業務員黃姓男子4年前自國外返台，居家檢疫期間偷溜出門逛夜店，遭新北市衛生局開罰一百萬元，因害怕被管收，日前將剩餘罰款48萬餘元一次繳清。圖／法務部行政執行署新北分署提供

衛生局 夜店

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