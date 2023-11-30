前職棒球星陳凱倫想性侵隊友妻「拜託一次就好」 高院改判1年半

前富邦悍將陳凱倫。本報資料照 中華職棒富邦悍將前球員陳凱倫，2021年間酒後在員工餐廳女廁侵犯隊友妻子，不顧被害人反抗亂摸，還把生殖器靠近女子臉龐要求口交，女子不斷哭著求饒才掙脫。士林地方法院依強制性交未遂罪判陳1年8月徒刑，陳上訴，台灣高等法院考量他認罪，並依刑事附帶民事訴訟判決結果賠償被害人夫妻，今減為1年6月刑。

民事部分，一審判陳賠償被害人30萬元、隊友20萬元。陳在2021年球季結束後突然宣布引退，外界好奇，直到性侵隊友妻子未遂一事曝光，遭外界撻伐。

2021年10月9日晚上10點多至隔天凌晨2點，陳凱倫和同事們在淡水員工宿舍餐廳喝酒，陳以續攤為由，找受害的隊友妻子等人到員工餐廳小包廂。當時被害人酒後想吐，被陳扶到廁所，她認為陳行徑怪異，在廁所傳訊息向女性朋友求助，但對方沒接聽。

女子想回宿舍房間，反被陳強推到廁所馬桶，隔衣摸胸又摸下體，露出生殖器靠近女子臉龐，要求替他口交，被害人不斷哭泣反抗，陳才罷手。女子一度逃到廁所外，陳又把人拉回廁所，最後脫逃回宿舍房間。

一審時，陳辯稱監視器雖有拍到他環抱女子，但時間很短暫，沒有用強暴脅迫手段，僅有強制猥褻，且他對酒精使用有依賴性，酒後失憶，請求強制猥褻罪從輕量刑。

被害人證稱陳在小包廂聊天時，說他老婆懷孕很久，沒有性生活，問她「可否幫我」，當時她回「你太太快生了，不要這樣」，且不舒服想吐要回去。被侵犯過程中，陳還說「拜託一次就好」、「真的很想強姦你」。

士院依被害人和她丈夫證詞，加上監視器畫面等證據，認定陳犯強制性交未遂罪，且並非酒醉意識不清，不減刑。

陳凱倫不服一審判決，提上訴。高院認為陳上訴後坦認犯行，也依民事判決結果賠償，已為達成和解而努力，犯後態度變更，原量刑因子有所變動，因此撤銷科刑部分。高院審酌陳侵犯被害人性自主決定權，上訴後改認犯行，但被害人不願意和解、沒原諒，考量一切情狀後，改判1年6月徒刑。

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