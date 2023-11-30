中市警統計：跟騷案男對女占8成 通訊騷擾約四分之一

台中警方統計，跟騷案件仍以男性對女性騷擾最高，約占8成。 圖／本報系資料照 跟蹤騷擾防制法自111年6月1日實施至112年10月31日期間，中市警察局受理338案；警方統計，跟騷案件仍以男性對女性騷擾最高，約占8成，態樣以通訊軟體、電話簡訊騷擾居多。

台中市警察局今天發布新聞稿表示，跟蹤騷擾防制法自民國111年6月1日實施至今年10月31日，台中市警察局受理跟蹤騷擾案件338案，警方核發書面告誡進入刑事調查程序後，行為人違反書面告誡再犯比率占6.9%。

台中市警察局統計，跟騷案件中仍以男性對女性騷擾最高，約占8成；法律規定的8種行為態樣以「通訊騷擾」占24%次數最高，其次依序為「尾隨接近」占19.5%、「監視觀察」占19%、「不當追求」占12.7%、「歧視貶抑」占11% 、「寄送物品」占8.8%、「妨害名譽」占4%、「冒用個資」占1%，跟蹤騷擾態樣仍以網路通訊軟體及電話簡訊等騷擾居高。

台中市警察局以實際案例改編翻拍跟騷防制宣導影片「七日」，影片劇情以原男女朋友關係，因男方分手後心生不滿，對女方所為守候、干擾，甚至是危害生命的恐嚇行為，讓女方恐懼無措，最後向警方求助。

警方希望藉由影片除呼籲民眾應以理性、尊重態度處理感情，更希望受害者能勇於向警方求助，透過警方即時告誡約制，能有效遏止跟騷行為。