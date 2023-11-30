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台中租客輕生500萬房子變凶宅 二房東判賠屋主142萬

聯合報／ 記者曾健祐／台中即時報導

台中司法大厦。記者曾健祐／攝影
台中司法大厦。記者曾健祐／攝影
台中楊姓女子因擔任二房東，將其承租的房子又轉租出去，未料有房客卻在屋內輕生，游姓屋主控訴房子因此變凶宅，依價值減損向楊求償167萬多元；法院認為，承租人有善良管理責任，楊女轉租他人發生非自然死亡結果應付損害賠償之責，依鑑定損失金額判楊應給付游142萬多元，可上訴。

游男主張，他將房子出租給楊女，對方又轉租給另1名租客，未料租客卻因輕生等非自然死亡情形，造成他的房子變成凶宅，價值減損高達167萬4000元，全額向楊女求償。

楊女抗辯稱，當初轉租時有經過游同意，自己並未違約，且依契約規定發生非自然死亡之人，是指乙方就是她本人，才需負賠償責任，但本死亡為另名租客，也就是第三人，認為不用付損害賠償之責。

台中地院查，根據游、楊當時簽立的租約中，規定「乙方（楊女）承租期間如在此租賃處有非自然死亡等行為，造成本租賃房屋毀損或價值上損失，乙方及近親須全權負擔其責任」。

法院指出，民法第432條、433條規定，一般租賃契約，承租人對租賃物負有善良管理責任，於房屋租賃原則上，承租人也能分租，因此承租人的同居人，或因承租人允許為租賃物使用之人，如有破壞租賃物時，承租人也應負賠償責任。

所以，租約上若指「乙方」的行為，習慣上會解釋包括承租人的同居人，或因承租人允許為租賃物使用之人的人為，這也是衡平承租人得擴大使用租賃物，及對出租人保護的結果，因此楊女承租期間，又轉租另名租客並發生非自然死亡結果，楊自應負損害賠償之責。

法院再參酌不動產估價師鑑定，該房屋屋齡33年，建物面積22.07坪，原總價約507萬多元，發生非自然死亡結果後為365萬多元，因此判處楊女應給付游男142萬1308元。

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