台版「柬埔寨案」受害女異鄉遭性侵 竹聯李振豪判2個有期徒刑18年

電影「角頭」臨演李振豪。圖／聯合報系資料照片 在電影「角頭」擔任臨演的竹聯幫分子李振豪犯下「台版柬埔寨案」，與集團相關成員先後販賣88名國人至柬國從事電信詐欺；李振豪今年4月先判處有期徒刑18年，台北地院今天第2波宣判，再判李振豪有期徒刑18年。

2022年傳出有國人被誘騙至柬埔寨從事電信詐欺、被控制行動自由事件，檢警查緝2波救回數十人，檢方2波起訴，法院2波審理，前案有18名被害人，後案計有30名被害人。

今年4月13日台北地院依人口販運、私行拘禁等罪判李振豪有期徒刑18年，其餘8名被告林晉宇、陳思瑋、黃炫逢、楊家豪、鄭學鴻、陳均翰、黃鈺真、王契文最輕判刑13年；今天宣判部分除王契文外，李振豪再判18年，陳思瑋也判18年，其餘6人分別判處有期徒刑10年到16年6月。可上訴。

法院審理第2波案情時，一對年輕情侶稱，他們被犯罪集團利誘運送到柬國後即分隔兩地，女子遭拘禁期間，一度遭受性侵害，不過，由於指述缺乏實證、犯罪地又在國外，檢警暫時未對此加以偵處。

檢察官指控，李振豪等集團成員2021年11月起，與柬埔寨姓名不詳「八爺」、「筱白白」共組詐欺、人口販運集團，從事招募、接送、辦護照、訂機票及統計、記帳等發放報酬事宜，將國人運輸到柬國後，彼此協助監控被害人。

檢方查出，犯罪集團將被害人交付柬國買方，每賣一人獲得3到5萬元報酬，之後又與年籍不詳的「賈惇銘」、「Andy」、「竑毅」、「武男兄」、「山酥」合作，以台北市林森北路某大樓的7樓為據點，由李振豪與柬國據點對口接洽人口販運事宜。

據指控，李振豪等人利用臉書刊登博弈、遊戲客服、AV拍攝等廣告，誘騙失業、信用紅燈、高額負債、更生人、八大行業、走投無路或被仇家追殺的年輕人前往柬埔寨工作，但被害人到達柬埔寨後，護照隨即被沒收。

集團成員強迫應徵者從事電信詐騙工作，如有業績不佳者，則以毆打、電擊、關入密閉空間等暴力手段相待，並恫稱「柬埔寨每天都有人賣器官」，致應徵者不敢對外求助。

起訴書透露我國外交處境困難與跨海追緝犯罪的無奈。起訴書指出，因我國與柬埔寨無邦交，在柬埔寨未設駐外館處，僅由我駐胡志明市台北經濟文化辦事處兼轄，以致增加救援上難度。