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控侯友宜「喬事」救趙少康胞弟 呂忠吉提告侯涉包庇

聯合報／ 記者房荷庭／台北即時報導

呂忠吉（中）。記者房荷庭/攝影
呂忠吉（中）。記者房荷庭/攝影
國民黨副總統參選人趙少康曾表示，多年前其胞弟趙少威在澳門遭黑道挾持，經警政署前署長侯友宜協助才擺平事件，他受人幫忙，如今湧泉以報。對此，2015年八仙塵暴彩色派對活動負責人呂忠吉認為，侯友宜身為警務人員卻涉嫌「私下喬事」，今赴台北地檢署告發侯友宜涉嫌包庇罪。

本月24日，趙少康表示，十幾年前，其胞弟趙少威是周杰倫的海外經紀人，有一次在澳門遭台灣的黑道拿槍挾持，逼他弟弟必須安排周杰倫辦演唱會或拍電影。

趙少康指出，當時他聯繫上侯友宜，經循線追查，發現黑道人士住在新北淡水，侯友宜親自到淡水去找對方父母，雙管齊下才終於擺平。趙少康說，受人幫忙，湧泉以報，於公於私他都應該在這時候站出來。

呂忠吉認為，趙少康所言，證實侯友宜當時身為警務人員卻「私下喬事」，涉嫌包庇罪，今具狀告發並移請檢調偵辦，同時也發表他的不自殺聲明。

呂忠吉認為，趙少康要湧泉以報是最大的諷刺，侯友宜當時本應遵守法律分際，卻不移請案件請檢方偵辦，反而私下喬事，認為案件涉有槍枝、恐嚇及組織犯罪條例等罪嫌。

2015年6月27日八仙塵爆造成499人死傷，彩色派對活動負責人呂忠吉因業務過失致死罪，遭判有期徒刑5年，今年7月7日從宜蘭監獄出獄。

侯友宜 趙少康 呂忠吉

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