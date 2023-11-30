錢櫃大火 火調員作證：消防設備全失靈

2020年4月26日台北錢櫃林森店KTV大火造成6死67傷。圖／聯合報系資料照片 錢櫃ＫＴＶ台北林森店三年多前大火造成六死六十七傷，錢櫃董事長練台生多人被訴。台北地院昨天傳喚台北市消防局林姓女火調專員作證，林女證稱，錢櫃有關消防設備於火災發生時全部失靈。

林姓女火調專員是全案「最後一名」證人，她作證後，合議庭形成初步心證，庭畢合議庭宣示全案二○二四年一月廿四、廿六日辯論兩天後即行宣判。

林姓女火調專員上周三就曾經出庭，不過合議庭法官中有人生病，改期審理；林女昨天再次出庭，她稱有廿年火調資歷，曾在英國受訓；林女證稱，她到火災現場勘察六次完成火災調查報告。

林女說，火災發生時林森店的四、五樓在施工，客人集中在六樓、八樓包廂，因四樓儲藏室起火，但一樓消防受信總機電源為關閉狀態，無法發出緊急警報，且排煙系統無法運作，加上室內消防栓無法加壓，大火於是從四樓快速延燒到整棟樓。

林女表示，四樓起火後，八樓包廂內客人六死、六十七傷是因為火災「煙囪效應」加上消防設備被關閉，且樓梯安全門又未關閉，無法阻斷樓層間濃煙；此外，電梯施工從地下二樓到十樓形成一個「直立式孔道」，讓濃煙快速擴散到每一樓層。

錢櫃台北林森店二○二○年四月廿六日發生火災，檢方偵查起訴練台生、林森店店經理翁珮雯、日班副理張惠純、林森店高級襄理陳思宏、謝勇奎、錢櫃工程師黃思銘、九康工程行負責人王聖傑、迪廣公司共八名自然人與法人。