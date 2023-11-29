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每票一千元賄選 雲林議員蕭慧敏當選無效確定

聯合報／ 記者邵心杰／台南即時報導

去年九合一選舉，雲林縣無黨籍議員蕭慧敏涉以每票1千元向選民買票，一審認她犯選罷法交付賄賂罪處2年，緩刑5年，向公庫支付100萬元，檢方不服上訴，二審上月底宣判，關於她附負擔緩刑宣告部分撤銷外，蕭慧敏一審被判當選無效，她不服上訴，二審今天下午駁回上訴，全案確定。

台南高分院指出，2007年底已刪除修正前第103條第1項第4款「足認有影響選舉結果之虞者」要件，可知其立法修正目的在為維護選舉之公平、公正與潔淨，對於賄選結果是否足以影響選舉結果之虞，已不予考量。所以當選人只須有第99條第1項「對仿有投票權之人，行求期約或交付賄賂或其他不正利益，而約其不行使投票權或為一定之行使者…」行為，即達當選無效之訴的構成要件。

台南高分院指出，蕭慧敏為求當選，對有投票權之人行求賄賂犯意，去年10月26日晚上6時30分許，至蔡姓選民住處，將500元現金放入其上衣口袋内，請求支持，旋遭蔡當場回絕。

同時，與王姓樁腳共同基於對有投票權之人交付賄賂犯意聯絡，去年10月間前往王女住處，囑請王女以每票1000元買票，經王女應允後，將現金10萬元置放其住處門口櫃子内。之後，王女交付現金2000元給黃女，惟黃女尚未將上情轉知同戶籍親屬，也未及轉交她代收1000元，即為警通知到案說明。

又王女以每票1000元，交付現金共6萬1000元給不詳人士，與對方約定選舉時票投蕭慧敏。扣除已交付賄賂餘款3萬7000元，即為警於同年11月10日查獲。法官認蕭慧敏確有違反選罷法第99條第1項行為無訛。

蕭慧敏辯稱，她得票數較下一名次候選人多出1483票，可見其賄選行為並不影響選舉結果。法官認為，當選人只需有選罷法第99條第1項之行為，即構成當選無效事由，蕭慧敏抗辯無理由，因而駁回上訴，不得上訴。

一審認蕭慧敏犯選罷法交付賄賂罪處2年、緩刑5年、褫奪公權5年，並應於判決確定1年內，向公庫支付100萬元，檢方不服上訴，二審上月底宣判，關於她附負擔緩刑宣告部分撤銷。至於當選無效之訴，一審也判她當選無效。

雲林縣議員蕭慧敏涉賄選，一審被判刑2年、緩刑5年，不服上訴二審。記者蔡維斌／翻攝
雲林縣議員蕭慧敏涉賄選，一審被判刑2年、緩刑5年，不服上訴二審。記者蔡維斌／翻攝

當選無效 選罷法 賄選 雲林

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