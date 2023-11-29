王忠義涉弒母詐保案 更三審判無罪確定理由出爐

南投縣男子王忠義被檢方指控，因欠下卡債，涉以假投保、真詐財方式，在2014年8月間，將母親壓入溪流內，使其溺斃，此案一審認定王涉犯殺害直系尊親屬罪，判處無期徒刑，但二審根據台大法醫研究所的鑑定報告，認為王母撞擊溪流石頭致死可能性高，改判無罪，全案歷經最高法院三次發回後，今天更三審宣判，此案證據不足，判王無罪確定。

針對王忠義涉嫌弒母詐保案，由台中高分院更三審，合議庭由審判長吳進發、陪席法官許冰芬、受命法官鍾貴堯組成，合議庭認為，當初檢察官起訴認定，王忠義因長期失業、積欠卡債，以「假投保、真詐財」方式，替王母保50萬元保險，隨即在2014年10月5日出游機會，將王母落南投縣國姓鄉種瓜溪中，再按壓頭部入水，溺死王母，涉殺害直系尊親屬。

合議庭指出，不過王忠義在檢方相驗時，已承認自己有數十萬元債務，也有替王母投保保險，沒有隱瞞，且王有打零工，不是沒有收入，2012年至2014年間，還有63萬餘元的現金存入，檢方指控王有為50萬元保險金，謀殺母親的動機，「似有牽強」。

合議庭說，根據王母相驗照片，王母僅有額頭有擦挫傷，其餘表皮無掙扎、鬥毆痕跡，頸部、肩背部雖有出血，但經解剖確認是溺斃前用力掙扎與消防員急救過程造成，王雖然有在警詢時，短暫自白有以手肘、手臂頂落母親，但供述欠缺任意性，也與相驗結果不符合，沒有證據顯示，王母是被王強壓入水。

合議庭表示，檢方提供的證據，無法證明王母是被王推落溪中、強壓溺斃的證據，依「罪證有疑，利於被告」的刑事訴訟原則，判王無罪，加上此案已二度判處王無罪，加上審理時間已超過6年，此次為第三次判王無罪，依刑事妥速審判法規定，判無罪確定。