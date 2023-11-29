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疑配票不滿...烏來代表會主席對空鳴槍 法院確定當選有效

聯合報／ 記者林孟潔／台北即時報導

新北市烏來區代表會主席王國權去年九合一選舉時，疑因配票和選民發生糾紛，連續對空鳴3槍，台北地檢署依恐嚇、妨害自由投票等罪嫌起訴王，並提當選無效之訴，一審被法院駁回，台灣高等法院今駁回檢方上訴，王國權確定勝訴。

北檢主張，王國權在投票日前、2022年10月29日晚間10時許，前往選民經營的炸雞店尋求支持，選民表示僅願將家族選票中2票支持王，而非先前所稱3票，王心生不滿，隔天凌晨打電話指示謝姓男子攜帶槍枝到炸雞店門口，由王連續對空鳴槍3次，已妨害他人自由行使投票權，依法提起公訴，並提當選無效之訴。

台北地院一審判決北檢敗訴，檢方不服提上訴；高院二審指出，選罷法規定的立法理由載明，「為防制候選人以暴力介入選舉」，行為態樣是刑法第142條規定，必須以當選人對有投票權人施以強暴、脅迫或以其他法律所不允許的方法，並足以制壓選民自主決定投票意思或行動，才算構成妨害他人自由行使投票權。

二審指出，依照證人說法，王得知最多配得2票時，當場沒有任何反應，又王開槍時，證人人在檳榔攤誤以為是放鞭炮，選民也早已離開炸雞店，並沒有感受到被恐嚇，更不用說王有使選民喪失投票的自由意思。

二審表示，炸雞店所在地是第1選區，並非王參選的第2選區，目睹王對空鳴槍的只有謝一人，縱使鄰里間對王對空鳴槍一事口耳相傳，也僅是揣測王的動機，難以認定王妨害選民投票的自主意思，達到無法自由決定的制壓程度，不符選罷法規定要件，駁回北檢上訴，王國權確定當選有效。

新北市烏來區代表會主席王國權。圖／翻攝選舉公報
新北市烏來區代表會主席王國權。圖／翻攝選舉公報

投票 九合一選舉 恐嚇 烏來 槍枝

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