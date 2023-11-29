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看守所管理員替受刑人帶13包香菸 法院這樣判讓他退休夢碎了

聯合報／ 記者林孟潔／台北即時報導

台南看守所林姓管理員利用輪值機會替受刑人帶13包香菸，被依公務員對主管事務圖利罪判刑2年，並宣告緩刑2年，他被法務部移送懲戒，懲戒法院判決撤職並停止任用1年，可上訴。

林2021、2022年多次利用夜間輪值機會，將張姓受刑人委託朋友準備的七星牌香菸帶入看守所，並放在主管備勤室，讓視同作業人員以打飯名義至拿取再傳遞至張的舍房，或由張的室友收取後轉交，共讓張取得13包香菸，不法利益共計1625元。

林一度被法院羈押禁見，刑事部分被依公務員對主管事務圖利罪判處有期徒刑2年，褫奪公權2年，並宣告緩刑2年，緩刑期間交付保護管束，接受2場法治教育，支付國庫5萬元。

林認為自己違失情節輕，且他經認識20餘年的朋友介紹才認識張，朋友拜託他照顧張，而他認為香菸並非如毒品、槍砲、刀械等絕對禁止的違禁物，才答應請求、自費購買香菸交給張。

林指出，除基於朋友情誼外，也考量自身為看守所管理員，有維護舍房秩序及安全的責任，為了避免受刑人間因香菸不足相互爭奪而產生爭端，恐有礙舍房秩序的管理，才會輾轉將香菸交給張。

林原先經銓敘部審定今年6月5日退休生效，但因本案被停職，退休審定也被撤銷，至今無法退休，若撤職或免職，將使他無法再辦理退休，他和母親的生活恐無以為計，請求法官給予自新機會。

懲戒法院認為林確實違反法令傳遞香菸給張，造成獄政管理失序、政府威信淪喪，斟酌林的違失行為超過10次、時間橫跨半年以上，考量他圖利他人物品的加值、數額等，依法判決撤職並停止任用一年。

※ 提醒您：抽菸，有礙健康

示意圖／ingimage
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受刑人 公務員

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